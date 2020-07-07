「阿斌哥大愛協會」攜手在地企業　連5年捐助百萬助清寒學子

▲阿斌哥大愛協會，偕同地方企業，連續5年捐贈百萬助學金，幫助縣內國中、小的清寒學生。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

苗栗縣「阿斌哥大愛協會」，7日偕同艾姆勒車電公司、彩雲社會福利慈善事業基金會，連續5年到縣府捐贈100萬元助學金，幫助縣內145所國中、小的190名清寒學生，縣長徐耀昌頒發感謝狀致謝，並期盼能有更多的善心人士加入助學行列。

由縣議會副議長李文斌所創立的阿斌哥大愛協會，長期熱心社會公益，2016年起並訂定「阿斌哥大愛協會助學金實施計畫」，攜手企業年捐贈縣府100萬元，由縣府教育處統籌分上、下學期發放給縣內家境清寒的國中小弱勢學童，5年來已超過上千人次受惠。

7日上午副議長李文斌與艾姆勒車電公司董事長林啟聖、彩雲社會福利基金會執行長吳瑞文、阿斌哥大愛協會理事長蔡坤松等人，到縣府捐贈助學金，由縣長徐耀昌代表接受，並分別頒發新學期3000元及2500元助學金給維真國中、後龍國小2名學生代表，鼓勵他們不畏逆境力爭上游。

縣長徐耀昌表示，阿斌哥大愛協會創立12年來持續捐贈低收入戶及邊緣戶物資、提供急難喪葬補助、老人送餐服務等，迄今已在苗栗、後龍、通霄、苑裡、西湖、三義、銅鑼、南庄、三灣等9個鄉鎮市設立據點，深入地方照顧地區弱勢，公益形象深植民心，更感謝各界企業善舉，捐助學金幫助家境清寒、家庭遭遇變故無力負擔學雜費的學童，期許受捐助的學生用功讀書，將來事業有成，也能回饋社會，讓愛的種籽永續傳遞，為社會注入更多愛的暖流。

►活化票券，換東森幣加碼1.5倍

►血癌翁「腳插針頭」返家8公里拿藥 體力不支倒路邊...警急叩救護保命

►苗栗女駕駛超車失控撞爛路邊加水機 頭破血流還要賠40萬