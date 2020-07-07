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桃機「搭機環島」類出國　長榮航空擬用Hello Kitty彩繪機飛行

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▲搭飛機,搭機,飛機餐,長榮航空,Hello Kitty彩繪機,長榮,長榮飛機餐。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲桃園機場與航空業者規劃合作推出搭機環島行程，長榮航空擬用Kitty彩繪機執飛。（圖／記者彭懷玉攝）

記者賴文萱／台北報導

看準類出國熱潮，桃園機場與航空業者規劃推出「搭機環島」行程，讓旅客搭著飛機升空飛離台灣領空環島一圈，更可以吃飛機餐、購買免稅品，享受出國樂趣。長榮航空表示，初步規劃由Hello Kitty彩繪機執飛；華航則說，相關規畫仍在討論中。

▲▼松山機場偽出國體驗 。（圖／記者賴文萱攝）

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▲松山機場日前舉辦偽出國體驗，民眾嗨帶護照、草帽重溫出國感 。（圖／記者賴文萱攝）

據了解，因國籍航空業者有興趣推出「搭機環島」行程，桃園機場上周也與相關單位開會討論，希望讓旅客能真的有出國體驗，計畫以國際包機方式，安排旅客出境後搭著飛機在台灣上空環島一圈，更能在機上品嘗飛機餐、購買免稅品，行程時間約2到3個小時，以滿足旅客出國魂。

長榮航空Kitty彩繪機機身、機艙、Kitty枕頭（圖／記者蔡玟君攝）

▲桃園機場與航空業者規劃合作推出搭機環島行程，長榮航空擬用Kitty彩繪機執飛。（圖／記者蔡玟君攝）

長榮航空表示，為滿足民眾想出國的願望，正在評估另類的「類出國包機」體驗，初步規劃由Hello Kitty彩繪機執飛，相關細節會依照中央流行疫情指揮中心及政府相關單位規範辦理。華航則說，相關規畫本公司仍在討論中。

▲▼松山機場偽出國體驗 。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼松機偽出國體驗時，還發給旅客台北松山至日本松山的登機證當作紀念 。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼松山機場偽出國,出國,護照,登機證。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼松山機場偽出國。（圖／記者賴文萱攝）

桃機表示，目前航空業者很有興趣，也把這樣搭機環島行程定義為真的出國，不過，實際上業者會有什麼樣的套裝行程出來還在討論階段，但會議中有建議業者，可以安排旅客參觀過去不能進入的飛機棚廠等，做航空方面相關的專業介紹，包裝一些特殊活動，以增加吸引力。

另外，因為飛機會飛離台灣領空，因此旅客依規定也可以購買菸酒及其他相關免稅品；若航班沒有入境到其他國家，也無須入境居家檢疫14天。至於屆時這樣的行程票價會如何訂定，就要看業者如何包裝。

民航局官員指出，由於搭機環島行程飛機是要離開地面，涉及相關飛航計畫，業者如真的要推出行程，需要進行飛航申請。但環島一圈行程在飛行操作上沒有問題，只要飛行計畫做好不是問題，至於要怎麼飛航，就看屆時航空公司如何申請航線。

不過桃機重申，該案尚在研擬階段，且行程規劃執行皆需與各相關單位協調，目前尚未定案。因旅程議題需釐清協調處甚多，方案擬定成熟後，將再報請主管機關核可後，另行對外說明。

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