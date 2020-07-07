華航全員「減班減薪3個月」提早7月喊卡　18架貨運機隊撐起公司營收

▲華航5/1起全體員工減薪減班，每周一日減班休息。（圖／記者呂佳賢攝）



記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎疫情對營運影響，中華航空自5月1日起實施國內員工減薪減班，不過，今（7）日傳出好消息，因貨運機隊維持住公司營運，因此原定實施至7月底的減班計畫提早結束。另外，針對這段期間辛苦的一線同仁，如貨運相關業務同仁，公司承諾再發放貨運獎金。

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▲華航全員減班減薪措施提早於7月喊卡。（圖／華航企業工會提供）

受到疫情影響，華航自5月起針對全體員工實施減班減薪，其中，一級（含）以上正副主管減全薪 25%，二、三級正副主管減全薪20%，一般員工減全薪15%，每周規劃一日減班休息，暫定實施三個月至7月底。

華航企業公會理事長劉惠宗證實，在實施減班休息後，華航也獲得政府紓困，同時，華航也因為貨運機隊發揮很大功效，維持住一般營運的水準，在這個情況下，董事長體恤員工，決定提早於7月結束減班減薪措施，也就是7月起，全員工時及薪水恢復正常。

▲華航5月起全體員工減班減薪，今宣布提早結束。（圖／記者呂佳賢攝）

另外，針對這段時間辛勞的一線同仁，如貨運相關業務者，華航也承諾發放貨運獎金，以犒賞年初以來持續辛苦的一線員工。

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