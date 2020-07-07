居服員拿外婆健保卡...「偷預購三倍券」騙寄到家裡！孫氣炸：還輸入他手機

▲居服員付1000元預購，疑似想侵占三倍券！（示意圖／記者蕭筠攝）



記者劉維榛／綜合報導

「家裡有獨居老人都要小心！」一名男網友抱怨，因外婆腦中風，有請居服員來照顧，豈料對方竟拿長輩的健保卡到超商預購三倍券，甚至還誆稱「券會寄到家裡」。文章曝光後，網友怒喊報警，「說不定已經騙一堆老人了」、「告死他啊」、「很誇張欸...搞壞一堆居服的名聲」。

一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，昨（6）日居服員傳訊息，因家醫來家裡探訪，因此要向家人拿阿嬤的健保卡。豈料，今日家人到超商要幫阿嬤預購三倍券時，發現已被領取，而對象就是居家員。

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可惡的是，外公向對方領取預購證明，居家員卻謊稱，「三倍券政府會寄來（家裡地址）」原PO得知此事後，忍不住大罵「是以為外公95歲不知道這資訊，很好騙嗎？還是以為外婆腦中風無法表達自我意見，就可以這麼隨便？」

原PO氣得公審，居家員除了先付了1000元，連手機號碼也輸入他的號碼，「這行為舉止很明顯了」、「偉大的社會局能不能好好教育一下居服員的行為？這種未徵得家屬同意，擅自使用他人健保卡預購，又謊騙年長者真的要不得，三千振興券也要A，真的很傻眼！」

▲有家醫來探訪，家人才給外婆健保卡！（圖／翻攝爆怨公社）



文章曝光後，網友也一片罵爆，「這可以提告喔」、「這要報警吧，太誇張了」、「如果居服員有不良行徑，可至縣市政府的長照管理中心申訴」、「領取時要雙證件，便利商店店員告訴我的，所以其他證件要顧好」、「直接寫一下哪間居服公司跟居服員名字」、「本身也是照服員覺得失望，請不要丟照顧服務員的臉好嗎？一竿子打翻一船人」。

▼原PO氣炸，對方輸入自己手機！（圖／翻攝爆怨公社）

