安徽「19河5湖」超警戒水位　官方啟動二級水災應急防禦

▲安徽19條河流，5座湖泊超過警戒水位。（圖／翻攝央視）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸多處省份深受暴雨所苦，安徽省黟縣、歙縣、休寧等地，近24小時降雨超過200毫米，安徽省水利廳緊急宣布，自7日中午12時起，將水旱災害防禦應急響應提升至二級。此外，根據官方統計，目前安徽已有青弋江、水陽江、西河等19條河流，巢湖、菜子湖、南漪湖等5個湖泊超過警戒水位。

《央視新聞》報導，7月4日以來，安徽大別山區南麓、沿江江南、皖南山區降暴雨、大暴雨，局地特大暴雨，面平均雨量100到300毫米、局部達300到400毫米，黃山區雲谷寺站483毫米、光明頂站454毫米。

▲安徽啟動水災二級應急響應。（圖／翻攝央視）

報導指出，受上游來水和強降雨影響，安徽省長江幹流大部分河段已超警戒並將全線超警戒水位，青弋江、水陽江、西河等19條河流和巢湖、菜子湖、南漪湖等5個湖泊超警戒水位，其中水陽江部分河段超保證水位，4座大型、22座中型、397座小型水庫超汛限水位。

另，氣象部門監測，從6日晚上開始，安徽黃山普降大暴雨，截至7日上午11點，黟縣、歙縣、休寧等地多個站點24小時降雨超過200毫米，其中黟縣梧村累計降水255毫米，達到特大暴雨級別。暴雨導致多條河流猛漲，山洪暴發，多個縣城出現嚴重內澇。

根據《安徽省防汛抗旱應急預案》規定，安徽省防指決定於7月7日12時起，將防汛III級應急響應提升至II級。按照防汛應急預案要求，要迅速提升應急響應，強化巡堤查險，強化救援救助，堅決果斷轉移危險區群眾，確保人民群眾生命安全，確保重要工程設施安全。

▲暴雨襲擊中國大陸南方多省份。（圖／翻攝央視）