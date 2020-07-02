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3hrs通關出境、登機又入境　60旅客「松機偽出國」嗨翻：終於又出國了

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▲▼松山機場偽出國體驗 。（圖／記者賴文萱攝）

▲松山機場舉辦偽出國體驗，民眾嗨帶護照、草帽重溫出國感 。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

松山機場今（2）日舉辦「偽出國」體驗活動，帶領幸運旅客搶先使用松機新設施，一早就如出國一樣，旅客在機場櫃檯報到後領取登機證，接著進行出境通關的行李安檢、移民署查驗，甚至也能逛機場內的免稅商店。睽違已久終於又能出境、登上華航班機，旅客旅遊魂憋不住，帶著護照、草帽、行李箱興奮參加體驗，民眾嗨翻表示，今年3趟出國都因疫情取消，這次光能偽出國真的就超開心，一進來就感覺到，這就是機場的味道」。

▲▼松山機場偽出國體驗 。（圖／記者賴文萱攝）

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▲60旅客參加松山機場偽出國體驗，重溫久違的出國感覺 。（圖／記者賴文萱攝）

松山機場舉辦「出入國境體驗活動」，今天第一梯次共有60名幸運旅客參加活動，在短短3個半小時內，重溫報到、通關、登機又入境的緊湊半日遊，並能搶先體驗松機新設施。

▲▼松山機場偽出國體驗 。（圖／記者賴文萱攝）

▲這次松機偽出國體驗，還發給旅客登機證 。（圖／記者賴文萱攝）

旅客賴小姐表示，以前每年都會安排1-2次出國，今年原本安排要跟同事及朋友3月去新加坡、12月要清邁旅遊，但因為疫情都已經取消了，下半年也不敢出國，所以這次看到有活動就報名，沒想到居然抽中了，所以這次一定要把握機會體驗出國，一進來就覺得，「嗯嗯嗯！這就是機場的味道」。

▲▼松山機場偽出國體驗 。（圖／記者賴文萱攝）

▲有媽媽特地帶小孩參加偽出國體驗，這也是小朋友第一次能夠體驗搭機出國 。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼松山機場偽出國體驗 。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼不少旅客裝備齊全，帶著草帽、行李箱體驗偽出國 。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼松山機場偽出國體驗 。（圖／記者賴文萱攝）

旅客林小姐則說，以前都會趁出國的時候買免稅品補貨，這次也已經列好要買化妝品的清單，要趁這次偽出國活動一次補足。另一名媽媽旅客陳小姐說，她4歲的小朋友之前就吵著要出國，但因為年紀太小就沒安排，這次幸運抽到體驗，就帶小孩一起來假裝出國，她表示，恢復出國後她第一個想帶小朋友去帛琉，讓小朋友看看水母、豐富的海洋生物。

松山機場副主任表示，這次活動動員包含華航、長榮航空、航警局、移民署及海關、免稅店所有員工，希望在國內疫情稍緩，但國際航班還沒恢復正常之際，能讓旅客拿著登機證，體驗通關、登機，更可以試試看松機快速通關新措施，另外，松機免稅店這次也特別安排一場特賣會，要讓旅客用最划算的價格購入免稅品。

▲松山機場出入境體驗活動。（圖／翻攝自Facebook／松山機場）

▲松山機場出入境體驗活動。（圖／翻攝自Facebook／松山機場）

該活動共分為三梯次，每梯次有5名可以親自體驗自動通關，三梯次時間分別為7月2日、4日、7日，均為上午9點至12點半，第一梯次為華航遊，第二、三梯次為長榮遊。松山機場表示，由於每梯次活動要動員的機場單位都很多，因此目前僅規劃就這三場，結束後沒有要加場的計畫。

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