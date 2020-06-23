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電眼激似迪麗熱巴！吳怡農性轉「讓人戀愛了」正翻　女網友崩潰：比我好看

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲吳怡農的性轉照片讓許多女網友崩潰「女裝都比我好看」。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

最近許多人在瘋Face App，尤其是「轉換性別」特效超夯，吸引男生用戶紛紛想看自己變成女人的模樣。就有一名女網友好奇拿「特戰男神」吳怡農的照片來性轉，不試還好，一轉之後，那清秀甜美的長相，讓網友驚豔直呼「農農讓我又一次戀愛了」、「農農女裝都比我好看」、「真的正，有迪麗熱巴的感覺。」

這位女網友在《Dcard》的有趣板貼文「農農怎麼可以這麼正……」文中表示，她最近看朋友們都在玩Face APP，一個突發奇想，就拿吳怡農的照片來性轉，結果一看到成果，她馬上愛心大噴發「農農讓我又一次戀愛了。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲吳怡農性轉效果出來是一張超秀氣的臉蛋，彎彎蛾眉、水汪電眼超正。（圖／翻攝自Dcard）

只見原本一頭短髮的吳怡農被P上了一頭柔順長髮，側分瀏海露出完整的臉蛋，特效幫吳怡農美白了肌膚、柔化臉部線條並化妝，最後成果出現的是一位笑容可掬的正妹。看到照片後，網友紛紛看呆，「比畫完妝的自己還正好多」、「我的天，男女都是天菜」、「農農也算是看不出年紀的吧～好厲害呀！」原PO也在留言處貼出其他政治人物的性轉，讓其他人都笑噴。

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▲原PO笑說「萬安也蠻可愛的」。（圖／翻攝自Dcard）

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▲原PO性轉林昶佐。（圖／翻攝自Dcard）

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▲原PO拿賴清德照片性轉，直呼「怎麼有點混血fu？」（圖／翻攝自Dcard）

另外，還有人留言提醒，這個APP似乎只有3天免費，接下來就會訂閱使用，如果沒有取消，一個月月費就要收4.99美金（約147.57台幣），「程式只有刪除沒解除安裝，聽說會繼續扣款。很重要！很重要！很重要！一定要看到訂閱那沒有，才能解除安裝。」

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