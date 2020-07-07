快訊／柯文哲轟三倍券沒用　陳時中：總是加減有效

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲、衛福部長陳時中及交通部長林佳龍三人7日合體同台，宣傳北市觀光雙層巴士。不過柯文哲才批評三倍券沒有用，像是強心劑稀釋100倍，花5個月慢慢滴。對此，陳時中回應，「總是三倍，加減有效」，林佳龍認為，有用沒有做了就知道。

▲台北市長柯文哲、交通部長林佳龍、衛福部長陳時中體驗雙層觀光巴士。（圖／記者林敬旻攝，下同）

被問及柯文哲批評三倍券一事，柯文哲在一旁尷尬笑，林佳龍表示，有用沒有做了就知道，大家來體驗，只要大家一起參與就可能比較有效。陳時中回應政府做政策很多面向需要考慮，「總是三倍，加減有效」。至於會跟柯文哲當面溝通嗎？林佳龍表示，「三倍券是經濟部負責，我們可以從中傳達」。

對於柯文哲夫人陳佩琪不滿小明、邊境管制等政策。柯文哲先反問說，哪一台問的？陳時中表示，每個政策，有人滿意、不滿意，大家都持續溝通，總是取得一個平衡。

由於活動過程中，陳時中、柯文哲互動不多，被問到是否尷尬？柯文哲連忙答稱「不會啦、不會啦」，陳時中也緩頰說，「不會啦，尷尬就不會來了」。至於輔選高雄市長補選參選人陳其邁，被質疑是國家輔選隊，陳時中表示，選舉總是大家都要輔選，你喜歡的人就幫忙，不喜歡就不要投給他。

對於面對疫情將如何努力？陳時中強調，步步為營，隨世界狀況改變跟台灣防疫情勢，隨時做出調整。柯文哲認為，這涉及邊境管制，國內防疫措施，還是取決於邊境管制，恐怕層級相當高，牽涉國防部、經濟部思維，只要有決定地方政府會作相應措施。