美國抨擊國安法是香港的悲劇　陸駐港公署回應

▲港版國安法正式實施。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith）接受媒體採訪時，抨擊港版國安法侵蝕香港自由、是香港的悲劇。對此，中國外交部駐港公署發言人回應，要求美方改弦易轍，糾正錯誤，立即停止以任何方式干涉中國內政。

史墨客6日參加香港電台英文節目《Money Talk》，他表示，美國認為港版國安法的問題，並非在於是否應該實施，而是在於整個立法過程都由北京處理，而港版國安法也侵蝕香港的自由，營造自我審查的氣氛，要求中方能遵守《中英聯合聲明》，讓香港重拾高度自治。

▲美駐港總領事史墨客（Hanscom Smith）。（圖／翻攝美國駐港公署臉書）

外交部駐港公署發言人則發表聲明，批評史墨客對國安法橫加指責，表示強烈不滿和堅決反對，要求美方改弦易轍，糾正錯誤，立即停止以任何方式干涉中國內政。

發言人強調，無人比中國政府更有決心和誠意貫徹落實一國兩制，一國是根本，兩制是一國內的兩制；高度自治是一國兩制框架下的高度自治，而非絕對自治，制定港區國安法就是要確保一國兩制行穩致遠，確保香港長治久安和長期繁榮穩定。

發言人指，美方應該認真學習中國憲法、基本法和國安法，全面準確理解一國兩制。發言人指出，中國政府治理香港特區的法律依據是中國憲法和基本法，而不是《中英聯合聲明》，香港回歸中國後，包括美國在內的外國，對香港無主權、無治權、無監督權，中方堅決反對包括美方拿《中英聯合聲明》做幌子干預香港事務。

▲中國外交部駐港公署重申港區國安法維護一國兩制。（圖／路透）