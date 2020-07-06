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參與6.21包圍警總　周庭承認兩項罪名、黃之鋒林朗彥不認罪

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▲香港眾志成員周庭。（圖／路透社）

▲前香港眾志成員周庭被控兩項罪名。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

前香港眾志成員黃之鋒、周庭及林朗彥，被指參與去年6月21日群眾包圍警察總部，並因此被控觸犯「煽惑他人明知而參與未經批准集結」等罪。案件6日在東區裁判法院提訊，周庭承認兩項罪名，黃之鋒、林朗彥則否認指控。

3人之中，黃之鋒被控3罪、周庭被控2罪、林朗彥被控1罪，3人一同被控的罪行為「煽惑他人明知而參與未經批准集結」，指他們6月21日於金鐘非法煽惑在場人士參與未經批准集結，黃之鋒與周庭一同被控的罪行為「明知而參與未經批准集結」，黃之鋒還另外被控「組織未經批准集結」。

▼黃之鋒去年在立法會外示威，要求香港特首林鄭月娥下台。

▲香港眾志祕書長黃之鋒前往立法會外，要求林鄭月娥下台。（圖／路透）

3人的案件6日在東區法院提訊，周庭承認2項罪行，黃之鋒及林朗彥則否認指控，裁判官預計8月5日就周庭的案件宣判，黃之鋒及林朗彥則在同日進行審前覆核，3人准以原有條件繼續保釋。

「港版國安法」通過後，黃之鋒與周庭已退出香港眾志，黃之鋒並在臉書上表示，在香港從事民主反抗，憂心性命安危已不再是無稽之談，以十年起計的政治牢獄、送到白屋嚴刑銬問、乃至直接送中，誰也沒有辦法確定明天，「我現在宣佈辭任香港眾志秘書長，同時退出香港眾志，並會以個人身份踐行信念。」

▲▼反送中遊行,香港,逃犯條例。（圖／路透社）

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