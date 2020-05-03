女網友喝摻藥拿鐵昏睡！博士生想硬闖…聽「報警」夥伴秒縮回　她嚇傻爆哭

▲男子以散心名義邀約女網友出遊，竟趁機在拿鐵裡下藥，打算硬闖，但最後未得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名林姓博士生在網路交友軟體認識一名越南籍女網友花花（化名），得知對方剛分手心情不佳，他以散心名義邀花花一起到海邊走走，孰料，他卻在花花飲料內下藥，兩人回到林的住處後，見花花熟睡後，林男竟趁機想脫掉花花褲子硬上，不過花花驚醒後，他「一秒縮回」未得逞。台南高分院審理後，判林男有期徒刑3年6個月。

判決指出，林男於2017年9月28日約花花到南區黃金海岸散心，明知毒品FM2有催眠作用，竟偷偷摻入拿鐵拿給花花飲用，喝完後兩人便一同返回林的住處，進到房間內林男先假裝進浴室洗澡，而花花在此時因睡意濃厚，直接倒在床上睡著，結果林男一出浴室就趁機想脫掉花花的衣褲硬來。

熟睡的花花因感覺到衣服被脫去，隨即驚醒，發現林男整個人裸身壓在她身上，還伸手狂摸，她大喊「不要」試圖要推開，還咬林男一口，不料林男竟回她「那你來這裡幹嘛」，同時掰開她的腿想要「硬闖」，行徑相當誇張，直到花花說出「我要報警」，林男「一秒縮回」才肯罷手。

事後，花花趕緊逃離現場，遇到一名好心女性陪她到派出所報案，才揭開整起事件，而花花向警方陳述過程時，開始崩潰爆哭，內心受到極大驚嚇；不過，林男否認性侵未遂犯行，辯稱海邊喝的拿鐵是服務生端過來的，回到租屋處後，他原本就打算進浴室洗腳，洗完出來見花花睡在地上，想說要扶對方到床上，沒想到花花竟攻擊他，還咬他一口後，才會對花花說「不然你來這邊幹嘛」。

法官勘驗多項證據及說詞，認為林男身為博士生，智識程度甚高，卻仍未能端正品行，為滿足個人色慾，下藥迷昏花花，還企圖強制性交，考量林男犯後與花花達成和解，依以藥劑為強制性交未遂罪，判林男有期徒刑3年6個月，全案可上訴。



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