發布最高級洪水警報！日本筑後川今早氾濫　民眾遭要求緊急避難

▲日本九州連日降下豪雨，造成多處河川潰堤、氾濫。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

根據日本國土交通省與福岡管區氣象台表示，受到此次猛烈暴雨影響，流經大分縣與福岡縣的筑後川已經在大分縣日田市發生氾濫，國土交通省與氣象台也在7日上午8時35分發布「氾濫發生情報」。

根據《日本放送協會》報導，氾濫發生警報屬於河川洪水警報中的最高級，也就是第5級警戒，相關單位緊急呼籲當地民眾，務必掌握避難消息，確保自身安全。根據國土交通省筑後川河川事務所透露，發生氾濫的地方位在日田市中心附近以及北友田的筑後川與花月川交流之處北側。

▲筑後川上游發布河川「氾濫發生警報」。（圖／取自氣象廳）



目前官方預計會發生淹水情形的地區有大分縣日田市、福岡縣久留米市、小郡市、朝倉市、浮羽市以及大刀洗町。

根據weathernews報導，日田市7日上午降下每小時110mm的猛烈雨勢，相關單位已發布「紀錄性大雨」，而這場大雨也造成筑後川氾濫。

據了解，筑後川流域7日將持續降下激烈大雨，河川氾濫範圍恐將擴大，政府也呼籲當地民眾把握時間避難，如果周遭已經開始淹水，請務必往高處移動。

另一方面，位於筑後川下游的福岡縣久留米市也有河水暴漲的危險，須提高警戒。

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