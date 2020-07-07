旅行社裁員又減薪！林佳龍：尊重市場機制　觀光業將「重新洗牌」

▲疫情衝擊下，旅行社經營遇到很大困難。（圖／資料照）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，觀光業經營仍然慘淡，昨日有旅行社傳出7月起要對所有員工改發基本薪資，並表明歡迎離職，五福旅行社上週也傳出將裁員。交通部長林佳龍表示，市場有其機制，經過此次疫情會重新洗牌，交通部職責就是讓整頓過程較為平順，尊重業者考量，也強調「除了人助還要自助」。

林佳龍表示，交通部透過紓困、振興等政策，這半年沒有出現觀光產業的倒閉潮，未來國境風險持續嚴管，希望透過近期的國旅爆發，帶動觀光產業轉型，「要人助也要自助」，市場有退場機制，經由疫情影響重新洗牌、盤整，交通部作為觀光主管機關，職責就是讓這個過程更為平順。

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▲林佳龍強調尊重市場機制。（圖／記者李宜秦攝）

林佳龍表示，交通部將推出紓困3.0計畫，若業者有心留在觀光產業轉型升級，交通部會協助補貼薪資，若業者認為長期下來可能競爭力不足，決定退場，只要做好對員工權益的保障，交通部都會尊重市場機制。

近日安心旅遊開跑，東台灣、離島、墾丁等地一房難求，林佳龍表示，這只是短期現象，畢竟計畫長達4個月，這些熱門景點一旦滿房，旅客自然就會轉往中北部或都會區等地旅遊，且本次計劃是不分平假日都可補助，就是希望大家可利用機會相聚出遊。

另外，台北市觀光雙層巴士為吸引旅客，推出日間票價500元打5折250元的優惠，購買24小時票券還送101觀景台票等。林佳龍表示，今日是第一次在台灣搭雙層巴士，可藉此在短時間內了解國際城市的歷史文化與景觀，交通部紓困計畫也編列1000萬元，提供地方政府提案行銷觀光，就可納入雙層巴士。