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中壢地政事務所6/29入新居　過去長期租屋現市府自建

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▲中壢地政事務所即將入新居。（圖／市府提供）　

▲地籍庫房保存超過10萬冊地籍資料。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢地政事務所過去長期租賃商業大樓作為辦公廳舍，經市府2017年於過嶺地區興建「中壢地政事務所」及「中壢過嶺社福館」2棟建物，已於日前完工，市長鄭文燦18日前往視察新建廳舍及環境狀況指出，中壢地政事務所預計6月29日正式進駐營運，期盼帶給洽公市民更便捷的地政服務。

中壢地政事務所原位於中壢市區中央西路上，搬遷至新址後產權清楚、交通方便，未來1、2樓將規劃為登記課；3樓為主任室及行政課；4樓為地價課、資訊課、人事室及會計室；5樓為地籍庫房、測量庫房；6樓為測量課；7樓作為公用區。

▲中壢地政事務所即將入新居。（圖／市府提供）　

▲▼新建中壢地政事務所外部及內部設施。（圖／市府提供）

▲中壢地政事務所即將入新居。（圖／市府提供）　

此外，地政事務所也設有六大地政亮點設施，包括戶外LED屏幕播放政策宣導影片、多媒體導覽系統、地政i領件 Mix i郵箱、智慧叫號系統、地政士駐點服務及公共藝術等，讓市民朋友洽公更智慧便捷，目前搬遷作業已進入最後階段。

社會局長鄭貴華表示，市府興建「中壢過嶺社福館」係因中壢過嶺地區有許多年輕家庭進駐，未來過嶺社福館1、2樓將規劃為市民活動中心；3樓為公托中心；4、5樓為親子館；6、7樓規劃為空中花園，希望能滿足年輕夫妻的育兒需求。目前親子館及公托中心正在進行裝修工程，預計最晚將於明（2021）年2月正式啟用。

▲中壢地政事務所即將入新居。（圖／市府提供）　

▲市府2017年於過嶺地區興建「中壢地政事務所」及「中壢過嶺社福館」2棟建物。（圖／市府提供）

民政局長陳靜航說明，中壢過嶺社福館1樓市民活動中心面積約106坪，市府已核撥經費80萬元，後續將添購活動中心公共設施；市民活動中心2樓面積約52坪，將規劃為里長辦公室、廚房、研習教室、視廳教室等，未來亦可作為關懷據點。

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