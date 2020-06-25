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結合社會力與政治力　潘新傳：民進黨台南市黨部做到真正接地氣！

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▲民進黨台南市黨部主委潘新傳指出，未來的目標是結合社會力跟政治力，讓百工百業納入系統，讓黨部成為大家交流的平台，突破同溫層，拼經濟，顅腹肚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨台南市黨部主委潘新傳指出，未來的目標是結合社會力跟政治力，讓百工百業納入系統，讓黨部成為大家交流的平台，突破同溫層，拼經濟，顅腹肚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市黨部主委潘新傳指出，世代在改變，人民已不喜歡看國民兩黨互相批評，喊口號，而是要落實生活，讓人民有感，未來的目標是結合社會力跟政治力，讓百工百業納入系統，讓黨部成為大家交流的平台，突破同溫層，拼經濟，顅腹肚，平時就這樣鞏固組織，讓人民認同，選舉時才有更大的力量。

▲民進黨台南市黨部主委潘新傳指出，未來的目標是結合社會力跟政治力，讓百工百業納入系統，讓黨部成為大家交流的平台，突破同溫層，拼經濟，顅腹肚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

潘新傳主委指出，回到溪北地區自己的出生地，看到老朋友們感觸良多，自己已故的兄長也是民進黨部主委潘輝全，過去也是大家的好朋友，潘新傳指出，像潘輝全這樣的資深老黨員們，是民進黨的根，民進黨今天能執政，都是這些先人努力奮鬥而來，飲水要思源，未來他最重要的工作之一，就是要找回這些資深的老黨員，給予關懷和照顧，讓他們真正能感受到民進黨是他們溫暖的家，也讓後人可以效法他們開創先河的民主精神。

蔡麗青執行長接著表示，台南市黨部已經規劃了一連串的活動，將一一落實潘主委的政見，成立青年部、婦女部、區主任，以及結合百工百業，尤其在照顧老黨員都部分，已經規劃了資深黨員的聯誼活動，要把失聯的黨員們都找回來。

▲民進黨台南市黨部主委潘新傳指出，未來的目標是結合社會力跟政治力，讓百工百業納入系統，讓黨部成為大家交流的平台，突破同溫層，拼經濟，顅腹肚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，蔡麗青也提到，主委也將推行黨員過世蓋黨旗儀式，未來黨員或黨員家屬過世，可向台南市黨部聯絡，黨部將派員前往獻黨旗，以代表民進黨對黨員永遠的紀念跟感謝，呷果子拜樹頭，民進黨在擴展組織的同時，也將不忘本提醒大家永遠感謝這些黨內民主前輩，這樣的傳承才能真正壯大台灣。

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