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快訊／北農任內被控亂發8千萬獎金　韓國瑜涉背信罪獲不起訴

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罷免後神隱8天　韓國瑜端午節感嘆：過去大半年世界不平靜

▲韓國瑜被控北農濫發獎金案涉背信案，經台北地檢署調查後處分不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前高雄市長韓國瑜被指在台北農產公司擔任總經理時，未經董事會同意，發放員工獎金8千多萬元，且疑似故意買下佯裝成高級品的低價水果，涉嫌背信罪，案經台北地檢署偵辦2年多，今天以罪嫌不足等理由，處分韓國瑜和北農經理幹部等6人全部不起訴。

2016年間，北農傳出「菜霸」、「菜蟲」案，北檢曾為此分他字案，事後查無實證簽結，不過檢方另外查出，在韓國瑜擔任北農總經理任內，疑似有特定水果商，以低價品充當高級品賣給北農，水果商從中獲利上百萬元。此外，台北市議員指控，韓國瑜涉嫌未經董事會同意，就發放2016年紅利給員工，韓國瑜因此成為背信罪的偵字案被告。

韓國瑜在2018年6月間，第2度以被告身分到北檢出庭，當時韓向媒體強調「照顧員工沒有錯」，他說：「照顧員工沒有錯，我到任每一年，只要公司賺了錢，我就發給員工，第1年發了4千2百萬，第2年我大概發了5千多萬，第3年也發了6千多萬，第4年發了8千4百萬，每一次都經過董事會通過。」

因韓遭檢舉涉嫌在帳冊中巧立名目，從北農盈餘中搬錢發獎金，北檢在2019年6月派事務官前往北農調閱相關帳冊、董監事會議紀錄等資料，清查比對北農歷年盈餘支出情形，並以證人身分傳喚專家協助解析出帳冊內的玄機，釐清出過去幾年北農員工獎金的來源與動支情形後，認為全案犯罪嫌疑不足。

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