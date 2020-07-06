海軍：漢光登陸操演照常進行　「突擊艇舟波向岸課目」取消

▲海軍陸戰隊CRRC戰鬥突擊艇。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

海軍陸戰隊99旅步二營3日於左營桃子園海灘執行「聯合登陸作戰」預演時，疑因海象突變，導致「特戰突擊橡皮艇」翻覆，截至5日已釀2死。對此，海軍政戰主任孫常德中將6日表示，漢光演習聯合登陸作戰操演仍按計畫照常執行，但突擊艇舟波向岸課目將取消，在強化安全並完成評估後才會執行。

海軍強調，陸戰隊突擊艇翻覆人員落海事件，已從「人為」、「機械」2個因素排除。首先，在「人為因素」方面，這次參加演訓的人員都已經完成「游泳訓練」、「武裝泅渡訓練」、「駐地專精管道訓練」、「操舟訓練」及「全員全裝舟波訓練」等合格簽證。

海軍指出，操演部隊採「循序漸進的方式」訓練，在桃子園海域曾經執行過2次「自主任務訓練」及2次「組合訓練」，7月3日這次是99旅步2營步6連第3次的「組合訓練」；並且在操演前7月1日由操演指揮官召開「航前會」，提示各項突發狀況處置作為。另外，操演當天早上6點40分時，由連長實施「勤前教育」並下達「安全規定」。

在機械因素方面，在操演前所有8艘「突擊艇」及「操舟機」都已經由「兩棲偵搜大隊」完成檢驗鑑定 ，狀況均正常。 可排除「機械因素」；而環境因素上，依據「海軍陸戰隊-特戰訓練手冊」及「兩棲-偵巡艇-運用手冊」律定，突擊艇日間執行海上訓練時， 海象限制為4級（含）以下，浪高1.5公尺（含）以下，才符合操演限制規定。

在「環境因素」方面，海軍指出，當日上午8點的時候，「登陸操演-灘頭作業組」回報，操演區激浪最大浪高3呎（約0.9公尺），平均浪高2呎（約0.6公尺）、流向北流 、風向南風、海象3級（風速10節），操演地區海象符合突擊艇海象操作標準。

海軍表示，在8點40分時，左營海域操演地區海象逐漸增強，瞬間湧浪變大，查證當日操演「主控艦」- 「中平軍艦」實測操演海域海上風速為13節；而8點48分，2號與6號突擊艇因受到後方湧浪推擠，導致翻覆。因此，綜合研判，「環境因素」是本次肇事的主要原因。

至於受傷狀況上，海軍指出，本次落海受傷送醫急救的3位同袍弟兄，經國軍高雄總醫院左營分院醫師診斷，研判受傷原因為「吸入性嗆傷」，這是因為肺部進水，導致肺泡無法提供充足氧氣，供應到各個器官，使腦部缺氧，造成昏迷。

孫常德表示，作戰登陸方式很多種，不論是平時、戰時，只要不符合天候因素，就不會以CRRC突擊艇來登陸，有不同的載具，因此在訓練上都會訓練每一種方式。

至於接下來的漢光演習，孫常德表示，仍會依照計畫進行，但是突擊艇舟波向岸課目將取消，會在重新檢討並強化相關安全措施，完成評估後，才會再進行。

▼海軍司令部臨時記者會，針對聯合登陸作戰操演意外事件調查說明，陸指部副指揮官馬群超少將與海軍司令部政戰主任孫常德中將出席。（圖／記者李毓康攝）



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