改善北港長年惡臭府番大排　蘇治芬爭取中央補助762萬已發包

▲立法委員蘇治芬於中央極力爭取「府番大排支線改善應急工程」經費，總預算930萬中央補助762萬元，終於順利發包。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮北辰派出所對面的府番大排，泥沙淤積導致水路阻塞，滋生蚊蟲與產生惡臭味。經立法委員蘇治芬於中央極力爭取，在2019年12月5日獲得經濟部水利署核定「府番大排支線改善應急工程」，總預算930萬，中央補助762萬元，目前已發包，完成後可兼具排水治理及社區環境及用路改善需求。

立法委員蘇治芬6日邀集水利署第五河川局局長張庭華及地方多位代表及社區住戶共同會勘北港新街府番大排新南路段。蘇治芬說明，2018年曾現場勘查，此段府番大排支線為符合當地民眾需求，要以明溝加蓋之箱涵型式施作，以維持水質以及居民生活環境，經過多次協調、會勘、審查，終於在今年核定為應急工程。

▲北港鎮北辰派出所對面的府番大排，經常發生民眾隨手丟棄垃圾以及泥沙淤積，導致水路阻塞，滋生蚊蟲與產生惡臭味。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

五河局局長張庭華指出，「府番大排支線改善應急工程」屬109年度應急工程，由中央補助雲林縣政府水利處辦理，工程改善範圍從公園路口至台19路口（華勝路與新南路口），總改善長度101米，原8米道路將拓寬為10米，預留人孔頸2處，工期預計180天，完工後將由北港鎮公所接管。完成後可達到排水治理及民眾用路訴求的效益。

另外，緊鄰府番大排旁邊社區主委蔡瑞樂除了感謝蘇治芬委員，和多位民意代表努力促成府番大排支線改善應急工程外，也希望工程完工後，能夠規劃機車停車空間，以紓解住戶對於機車停放的需求。立委蘇治芬也當場請五河局將該建議納入整體規劃表示，工程設計不應該只是硬梆梆的硬體建設，應該進一步規劃城市景觀美化，讓拓寬、加蓋之後的府番大排支線，成為城市中一柔美的線條，而不是突兀的硬體工程。

▲北港鎮北辰派出所對面的府番大排，經常發生民眾隨手丟棄垃圾以及泥沙淤積，導致水路阻塞，滋生蚊蟲與產生惡臭味。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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