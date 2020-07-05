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假coser妹漫展露下體！主辦單位重砲說話了　警方蒐證要辦她

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▲▼假coser妹沒穿內褲,官方說話了。（圖／翻攝自臉書）

▲PF32活動第一天傳出有女Coser在會場掀裙子，「沒穿內褲」露出下體給攝影師拍。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

PF32（Petit Fancy）4日在花博公園舉辦，除了同人誌、動漫周邊展售，也是Cos圈一大盛事，本次活動卻有女Coser在會場中掀起裙子，「沒穿內褲」露出下體給攝影師拍，消息曝光後掀起社會爭議。官方5日晚間表示，裸露事件造成不少人對活動與Cosplay產生負面印象，開拓動漫籌備委員會在此深表遺憾。

亞洲動漫創作展（Petit Fancy ）於4、5兩日舉辦，但才第一天就爆出有女子未穿內褲、掀裙子給攝影師拍，讓許多目擊者相當反感，直批對方舉動很噁心，也希望主辦單位不會因此毀了活動。「請兩位稍微控制一下自己的行為舉止，想紅也不是這樣的吧」、「故意不穿內褲，露下體給OO拍是怎麼樣。」

請繼續往下閱讀...

▲▼假coser妹沒穿內褲,官方說話了。（圖／翻攝自臉書）

▲目擊者直批對方的舉動相當噁心，「故意不穿內褲，露下體給OO拍是怎麼樣。」（圖／翻攝自臉書）

對此，主辦單位5日晚間在臉書粉絲團發布公告，針對RF32場外發生疑似Cos裸露事件，造成許多人對活動與Cosplay產生負面印象，開拓動漫籌備委員會在此深表遺憾。

主辦單位表示，他們長期都有針對Cosplay服裝進行規定，同時也有宣導規勸與管制，包含內衣襯衣、露出尺度等都有具體說明，多年來的執行過程透過所有Coser配合協助，讓規定也愈趨完整而嚴謹。

由於爭議事件發生在場館外，場外為公共空間，主辦單位無法用管理場內的規範，管制場外自由活動者行為。

主辦單位嚴正聲明，當事人個人行為，嚴重違反活動規定、也違反國家法律，該行為也與主辦單位、場地方花博公園爭豔館無關，「我們已協助圓山派出所進行調查，之後將由警方進行後續偵辦。」

▼主辦單位表示，他們長期都有針對Cosplay服裝進行規定。（圖／翻攝自臉書）

▲▼假coser妹漫展露下體！主辦單位重砲說話了。（圖／翻攝自臉書）

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