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長髮妹蜜桃掉出「白色一條」他驚：衛生棉？　老司機一看壞笑...網淡定打臉

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▲▼ 妹子臀部下方掛著白色尾巴 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲ 兩位女子臀部下方都掛著毛茸茸的尾巴 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

不少人平時以角色扮演（cosplay）為興趣，喜歡揪一群同好穿著特殊服裝，在路上格外引人注目。有網友日前吃飯時，發現店門外的女子臀部下方掛著白色的神秘物體，仔細一看發現是毛茸茸的「狐狸尾巴」，令他十分好奇。不少網友們看到照片後立刻懂了，笑說兩人「絕對是玩家」、「太懂玩」，不過另也有人打臉曝真相。

一名男網友在臉書「爆廢公社二館」中發文，他表示日前在吃午餐時，無意間抬頭往店門口看了一下，眼前的景象卻讓他嚇了一跳。只見前方身穿白色洋裝的女子，臀部不知掛著什麼白色的物體，原PO起初以為是對方的衛生棉掉出來了，但仔細一看才發現是條「狐狸尾巴」。

請繼續往下閱讀...

對此，不少老司機表示，這應該是一種放置在體內的情趣用品，「妖精的尾巴」、「這個絕對是玩家」、「懂玩」、「現在的女孩玩好大」、「裝飾用的嗎」。

不過另有網友淡定表示無須大驚小怪，仔細看可以發現，白衣女身旁的黑衣女背後一樣也有一條尾巴，且黑衣女明顯有穿褲子，說是情趣用品有點不太合理，兩人只是在cosplay而已，應該不是大家所想的那樣，「我高中的時候是用別針夾的」、「只是在玩遊戲裝扮啦」、「別針、夾子都有啊」。

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