洪水沖毀張家界小學！「網傳有人失蹤」學童嚇哭影片曝光　官方說話了

▲張家界小學遭洪水沖毀，學生嚇壞站操場大哭。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸南方連續降下暴雨，許多地區發生洪水災情，網路上近日就傳出一段影片，內容是湖南張家界慈利縣一間小學遭洪水沖毀，讓當時正在上課的老師、學生緊急避難，事後學生滿身泥濘站在操場大哭。影片曝光後，張家界慈利縣政府也出面證實，確實有發生學校被洪水沖毀事件。

根據《新京報》報導，網路上近期瘋傳一支影片，由於大陸南方地區連日暴雨，導致多地引發山洪災害，洪水沖毀一間位在湖南張家界慈利縣的新安小學，學童滿身泥濘站在操場不斷哭喊，周遭泥濘的土地則堆滿各種樹枝，甚至有傳聞稱「有學生被洪水沖走。」

慈利縣政府人員表示，確實有學校遭洪水沖毀，但沒有發生人員傷亡，學生被沖走是謠言。他透露，事件發生在2日上午10時許，新安村地區短時間內降下暴雨，山洪暴發後沖向新安小學，造成教學樓的教室門窗、操場設施毀損，校方立即撤離教師3名、學生26名，「我們了解到的情況是，學生都已安全回家了。」