河底藏「潘朵拉盒子」！潛水打撈35kg保險箱「噴鼻血」嚇傻...太嗨了

▲英國男子從水打撈保險箱，如同打開潘朵拉盒子。（示意圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／綜合報導

保險箱內通常都會放金塊、珠寶、現金，甚至是遺囑等貴重物品，從未有人想過將廢棄物丟進保險箱；然而英國一名男子從河裡打撈起「神秘保險箱」後，本該是心情雀躍，卻有如打開潘朵拉的盒子般，發現裡面竟藏滿色情雜誌、保險套。

根據外媒《Daily Star》，英國愛丁堡26歲男子史蒂芬森（Shane Stephenson）朋友的腳踏車被一群不懂事的年輕人扔到利斯河（Water of Leith）底，受朋友所託，決定潛入水底打探腳踏車的蹤跡，不料卻在河底發現至少25輛遺失的腳踏車，其中14輛還是當地腳踏車租賃業者「Just-Eat Cycles」所屬。

史帝芬森上岸後，決定再度潛下水尋寶。他在河裡發現丟棄的浴缸、冰箱、保險箱等，其中閃耀著金黃色烤漆的保險箱，有如16世紀海底寶藏，似乎被勾起興趣，於是和朋友們費了好大一番功夫，用繩索才拉起重達35公斤的保險箱。

只不過打開保險箱的瞬間，史帝芬森似乎被嚇壞了！因為裡面並沒有傳說的珍寶，而是2盒知名品牌保險套、塑膠袋包裝的成人色情雜誌、攝影機、英國搖滾樂團「Pink Floyd」的音樂光碟。

報導最後並未透露史帝芬森最後如何處置保險箱，僅說明該地有一條自行車道，成為人們丟棄腳踏車的絕佳地點，而自行車的金屬在水中會慢慢分解，成為威脅當地生態的廢棄物；同時，居民也對水底居然被棄置那麼多輛腳踏車感到驚訝與憤怒。

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