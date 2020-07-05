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好友睡一旁！市議員助理竟無視想性侵他女友　還冷喊：就玩玩嘛…她崩潰險輕生

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▲桃園市陳姓男子於2016年間趁女子酒醉時性侵得逞，女子事後驚覺內褲上有精液怒告陳男。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲王男企圖性侵友人女友，竟還不以為意回應，「就玩玩嘛」，法官判刑1年10個月。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台北報導

王姓市議員助理與友人阿宏（化名）相約歡唱飲酒，期間阿宏的女友小凡（化名）也在場，而結束後，王男稱自己有醉意，無法自行回家，於是借住小凡租屋處。3人返回住處後，阿宏先行入睡，孰料，王男竟趁機對小凡伸出狼爪，所幸小凡呼救以及阿宏驚醒，王男才罷手。法官審理後，依趁機性交未遂罪判王男1年10個月徒刑。

判決書指出，王男與阿宏是多年好友，2018年9月28日凌晨2人及小凡到KTV唱歌飲酒，直到早上6時許結束，而王男當時稱自己有醉意，無法自行回家，盼能先在小凡租屋處休息，獲得同意後，3人返回小凡住處。

事發當時，阿宏先行入睡，而王男及小凡則繼續飲酒，結束後王男睡在沙發上，而小凡則回到床上靠牆位置，與阿宏一同入睡。孰料，王男見眾人熟睡後，竟不安分，脫光衣物爬到小凡身上，並用生殖器不斷磨蹭，還親吻小凡胸部。直到小凡驚覺有異，大喊王男後將阿宏驚醒，王男才罷手。

不過，當時小凡並未立刻報警，直到隔月2日才因不堪精神壓力企圖輕生後，才到警局報案，全案因此曝光。

法官審理時，王男否認犯行，辯稱當時喝醉了，並不知道怎麼去小凡住處，醒來就發現躺在床上，而其辯護律師也表示，全案只有小凡片面指述，並沒有其他積極證據來證明王男性侵。

對此，小凡氣憤反駁，事發當下阿宏氣憤質問王男時，王男還不以為意回應，「就玩玩嘛」，態度相當惡劣。此外，小凡友人也出面證稱，事發後小凡打電話給他一直哭，而話筒中還聽見阿宏與王男的爭執聲。

法官審理後，採信小凡及證人所述，認為王男為了滿足一己獸慾，竟趁著小凡酒後熟睡趁機犯案，明顯不尊重他人身體及性自主權，且犯後態度差，絲毫沒有悔悟，但考量他有賠償小凡20萬元，因此判刑1年10個月。全案可上訴。

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