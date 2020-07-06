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與執行長對話曝！外遇前後「2模式切換哄騙」　衛生局女1關鍵「想活→ 崩潰輕生」

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▲▼執行長夫妻曾「分別提告」！衛生局女淚訴遭性侵成玩偶…墜樓身亡。（圖／翻攝臉書）

▲衛生局女淚訴遭性侵成玩偶，3日墜樓身亡。（圖／翻攝臉書）

記者劉維榛／綜合報導

新北市衛生局林姓女約聘人員不堪身心被渣男玩弄而走向絕路。如今執行長坦承男女關係，卻否認性侵一事，還要求司法還公道，而社運人士王奕凱也公布2人對話，男方拚命喊著「我愛你就要包容妳一切」、「可以和妳攜手到老」等字眼，但林女想要斷開關係，卻還是被甜言蜜語哄著團團轉。

「願用這條命，讓真相浮出檯面！」林女在臉書寫下千字煎熬始末，被甜言蜜語哄的團團轉的她，直到看了《房思琪的初戀樂園》終於清醒，「才明白是因為這件事太髒了」、「我好像他豢養的狗」、「好不容易掙扎到房間門口開門爬出去，卻又硬生生的被人勾著脖子掩著嘴的拖回房」。

根據《聯合報》報導，男方強調，他對輕生案件感到遺憾，儘管對不起妻子，也承認林女是女朋友，但絕無性侵情事，希望司法能還他一個公道，讓兩個家庭盡早回復平靜。

▲▼ 新北女長照員輕生與渣男對話曝光（圖／翻攝王奕凱臉書）

▲▼ 新北女長照員輕生與渣男對話曝光（圖／翻攝王奕凱臉書）

▲男方跨年傳愛意！（圖／翻攝王奕凱臉書）

而王奕凱針對此事在臉書指出，「昨天輕生的女方小帳、當事人男方都被關帳號了，還好我都有備份起來」，接著曝光2人簡訊對話。畫面可見，男方要求兩人一起隔空跨年，「我愛你就要包容妳一切，呵呵說愛我，老婆我愛妳，換妳說，剩3分鐘唷...希望可以一起在這裡倒數，新年快樂，我愛妳。」

豈料，最近執行長得知正宮發現這段不倫戀，還找上徵信社，連忙傳給林女求救，「拜託，看到訊息回電給我一下，有徵信社打來給我老婆了，我想知道怎麼回事，如何保護妳...拜託妳。」

而林女卻冷漠以對，似乎也斷開孽緣，無奈男方用盡各種花言巧語哄騙，「我真的很努力在達成對妳的承諾，這個承諾不單是消極的解除關係，而是更積極可以和妳攜手到老」、「妳總是會覺得我無法體會妳的痛苦，但我是明白的」、「妳的事我一在心上，而且是手要，這一點請妳明白」等。

王奕凱痛批，其實林女不想走絕路，但因為這些訊息被截圖傳出去，結果男方態度大轉變，「立即控訴被人盜用照片，然後控訴這些都是指控不實，然後再拼命騷擾女方，女方在一週內被搞到崩潰，原本打算不妥協的活下去，同一篇文在一週後變成選擇妥協了，然後就跳樓輕生了。」

▼正宮找徵信社，男方似乎慌了！（圖／翻攝王奕凱臉書）

▲▼ 新北女長照員輕生與渣男對話曝光（圖／翻攝王奕凱臉書）

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