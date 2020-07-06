台灣大急調資費搶客　沒吃到飽用戶受惠最大

▲台灣大哥大上週舉行5G開台記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者余弦妙／台北報導

5G開台不到一周，台灣大就緊急宣布將微調5G資費內容，包含提升999元及1199元這兩級的資費，提供速度也降到4G吃到飽，市話分鐘數也加碼60分鐘，藉此方式來達到與對手遠傳與中華電信的資費條件。

上週電信三雄中華電信、台灣大、遠傳相繼開台，三家的資費架構差異不大，除以傳輸量訂價，中華電信及遠傳以傳輸速度區隔，台灣大則是統統不限速。不過若從資費細節比較，最大差異是999、1199這兩個級距，由於這兩個級距的消費者並非吃到飽，因此中華電與台灣大一開始都是以降速至10Mbps方式處理，而遠傳則是5G使用完後仍可4G吃到飽，平均約50Mbps。

此外，語音通話分鐘數中，中華電信及遠傳均送出網外及市話通話分鐘數，999元資費送60分鐘市話，台灣大則送網外120分鐘，但沒市話，此舉在網路上引起熱烈討論。

不過，近日就有發現台灣大悄悄更改官網上的5G資費，999元、1199元資費的傳輸量過量後，降速至50Mbps，同時加碼送市話，以999元資費為例，送60分鐘市話。

根據業界人士透露，以往台灣大、遠傳及中華電信三家業者的資費就都相去不遠，因此在上周遠傳資費一出爐時，就能知道台灣大差距太遠勢必得做調整，且再加上台灣大的先天條件就不好，所標得的頻寬只有60Mhz，在網速上已是相對弱勢，資費若是在輸給對手在市佔上就會受到影響，因此台灣大做出這樣的調整並不會感到很意外。

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