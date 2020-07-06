　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

台灣大急調資費搶客　沒吃到飽用戶受惠最大

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼台灣大哥大5G開台記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣大哥大上週舉行5G開台記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者余弦妙／台北報導

5G開台不到一周，台灣大就緊急宣布將微調5G資費內容，包含提升999元及1199元這兩級的資費，提供速度也降到4G吃到飽，市話分鐘數也加碼60分鐘，藉此方式來達到與對手遠傳與中華電信的資費條件。

上週電信三雄中華電信、台灣大、遠傳相繼開台，三家的資費架構差異不大，除以傳輸量訂價，中華電信及遠傳以傳輸速度區隔，台灣大則是統統不限速。不過若從資費細節比較，最大差異是999、1199這兩個級距，由於這兩個級距的消費者並非吃到飽，因此中華電與台灣大一開始都是以降速至10Mbps方式處理，而遠傳則是5G使用完後仍可4G吃到飽，平均約50Mbps。

此外，語音通話分鐘數中，中華電信及遠傳均送出網外及市話通話分鐘數，999元資費送60分鐘市話，台灣大則送網外120分鐘，但沒市話，此舉在網路上引起熱烈討論。

不過，近日就有發現台灣大悄悄更改官網上的5G資費，999元、1199元資費的傳輸量過量後，降速至50Mbps，同時加碼送市話，以999元資費為例，送60分鐘市話。

根據業界人士透露，以往台灣大、遠傳及中華電信三家業者的資費就都相去不遠，因此在上周遠傳資費一出爐時，就能知道台灣大差距太遠勢必得做調整，且再加上台灣大的先天條件就不好，所標得的頻寬只有60Mhz，在網速上已是相對弱勢，資費若是在輸給對手在市佔上就會受到影響，因此台灣大做出這樣的調整並不會感到很意外。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身

ET快訊
快訊／嚴德發哭了！哽咽下令：全軍完成海陸殉職袍澤生前遺志
周星馳御用男星中風！　三溫暖中暈倒　半身癱瘓失語
與執行長私密對話曝！外遇前後「2模式切換哄騙」　衛生局女1關
北部某大學女coser沒穿內褲露下體　校方回應了
花3600租3停車格「連2天被占用」　她氣炸出狠招：只好停這
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果摺疊新專利曝光！玻璃刻「凹槽」實現可彎曲螢幕

台灣大急調資費搶客　沒吃到飽用戶受惠最大

Facebook陷個資外洩風波　5000家開發商可取得用戶資料

影／LINE貼圖新增5大功能！　超方便用法一次看懂

iPhone 6s升級iOS 14有亮點！　「意外流暢」有望再戰一年

社交軟體「性取向」功能在台上線　支持多元性向、族群平等

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

躲太陽！3警騎車停陰影處未靠邊 民眾怒檢舉：全都冰淇淋做的？

林志穎參加老婆聚會「直接被無視」ＸＤ　調皮操控媽媽的音樂…做瑜珈遭慘電！

蘋果摺疊新專利曝光！玻璃刻「凹槽」實現可彎曲螢幕

台灣大急調資費搶客　沒吃到飽用戶受惠最大

Facebook陷個資外洩風波　5000家開發商可取得用戶資料

影／LINE貼圖新增5大功能！　超方便用法一次看懂

iPhone 6s升級iOS 14有亮點！　「意外流暢」有望再戰一年

社交軟體「性取向」功能在台上線　支持多元性向、族群平等

宋兆文／陸戰勇士為國盡忠　全民致敬！

國安法生效隔天就抓10人！香港警務處長：反中亂港分子已開始退縮

上完廁所「咚」一聲！　女「伸便池」搶救鑰匙...便管驚見一隻手

快訊／嚴德發落淚！哽咽下令：全軍完成海陸殉職袍澤生前遺志

英超／南安普敦阿當斯世界波　曼城0比1爆冷吞本季第九敗

挺孕肚「穿余文樂做的褲子」放閃！　王棠云PO正面照「四肢超纖細」…網全看傻

帶貨網紅正名「直播銷售員」　陸頒布9項新職業劃分

WHO還在「求證中」　239位專家連署「打臉公開信」：病毒會透過空氣傳播！

韓流還在…王浩宇親曝「中壢日常」　坦言：韓國瑜人氣很旺是真的！

劍青檢改：陪審參審併行　胡亂加掛恐成台版屍速列車

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

3C家電熱門新聞

LINE貼圖新增5大功能！　超方便用法一次看懂

iPhone 6s升級iOS 14有亮點！　「意外流暢」有望再戰一年

台灣大急調資費搶客　沒吃到飽用戶受惠最大

新iPhone「省充電器」確有其事

Galaxy S20+ BTS特別版長這樣

米客邦祭4新品　千元有找高CP值「智慧手錶」登台

華碩響應「振興三倍券」　破天荒回饋最高1千變9千

又有惡意App偽裝中華郵政竊取個資

惡意應用再現Google Play　下載過就GG

iPhone 12系列是否支援120Hz高規螢幕？　兩派專家吵翻天

宏碁飲料每箱24罐賣1080元！泰山代工　民眾嘗鮮「喝來像汽水」

「最保值」手機排行榜出爐！　前三名竟都被「它」霸佔

用戶小心！臉書又陷個資外洩風波

蘋果摺疊新專利曝光！玻璃刻「凹槽」實現可彎曲螢幕

更多熱門

相關新聞

法國不禁華為設備　提供限期執照

法國不禁華為設備　提供限期執照

法國國家資訊系統安全局（ANSSI）局長普帕爾受訪指出，法國在推出5G電信網路的過程，不會完全禁止使用中國電信巨擘華為的設備，但他們正敦促國內電信業者避免轉用華為設備。

美國斷原料技術　各國質疑華為「不能兌現5G」

美國斷原料技術　各國質疑華為「不能兌現5G」

英國分手華為！6個月內踢出5G建設名單

英國分手華為！6個月內踢出5G建設名單

5G開台「4G速度會變慢」？業者回應了

5G開台「4G速度會變慢」？業者回應了

你該不該升級5G？快檢查自己數據用量

你該不該升級5G？快檢查自己數據用量

關鍵字：

5G用戶電信業者台灣大遠傳中華電

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

執行長認外遇！墜樓女「5年前服務畫面」曝光

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

更多

最夯影音

更多
蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你
宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面