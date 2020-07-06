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好市多買一組牛小排！「回家開下層」傻住：衝擊實在太強　網全怒了

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▲好市多黑五購物節。（圖／記者蕭筠攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蕭筠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

好市多牛肉品質好、CP值高，備受消費者青睞，一名網友日前到新竹店買了一組兩盒對疊的牛小排，結果回家拆開後，眼前的一幕不僅讓他超衝擊，連大票網友也無法接受，認為這完全達到「該退貨」的等級了。

網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提到，當天他到新竹店買帶骨牛小排，而每一組都是兩兩對疊，經驗老到的他直覺，下層肉的品質可能和擺在上面的肉有差，沒想到回家打開後，還是傻眼到不行。

請繼續往下閱讀...

從照片中可見，這盤牛小排幾乎被油脂占滿，而帶有油花的肉則少得可憐，他不禁直呼，「通常對疊下層的有心理準備，只是這次衝擊實在是太強了！」

▲好市多買一組牛小排！回家開「下層肉品」看傻：衝擊太強了。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲幾乎都是油脂。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

對此，網友們也搖頭喊扯，紛紛回應「買油送骨頭」、「歡迎來到cost down」、「全肥...太厲害」、「這幾片煎下去感覺不用放油了」、「這是籤王呀」、「我上次買的也是差不多，下層油好厚，吃了上面又不好意思去退費，只好認賠，真心覺得好市多品質越來越差了」

另外，不少人也支持原po退貨，「這種拿去退貨剛好而已，一點都不覺得自己是奧客」、「支持你退一下，這個煎好貌似只剩骨頭和油，是滿可憐的...沒肉吃」、「是我絕對拿去退費，太扯...故意放下面感覺很差」、「不退只會更讓廠商更得寸進尺」。

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