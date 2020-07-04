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買好市多被「一物二刷」他難得檢查卻氣炸！　釣出大量苦主：我也遇過

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▲▼好市多汐止店。（圖／翻攝自google map）

▲好市多汐止店。（圖／翻攝自google map）

記者黃可昀／綜合報導

很多人去好市多都會不知不覺滿載而歸，但很少人仔細核對結帳單刷過的品項是否正確。一名網友表示，他日前到好市多汐止店消費，心血來潮檢查了結帳單，結果發現259元的爆米花被櫃台刷了2次，導致他多付了一筆259元，想不到貼文一出才釣出許多相同經驗的消費者。

▲▼好市多結帳被一物二刷。（圖／當事人授權提供）

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▲好市多結帳被一物二刷。（圖／當事人授權提供）

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，「一物二刷，我真的遇到了！」他相信收銀員並非刻意多刷，「但是好市多的條碼機不需要調整嗎？」不只他一個人碰過這情形，代表好市多的結帳機制或工具有待加強，多數消費者都不會去檢查那一串長長的結帳單，「被收兩次錢還不知道呢！」事後好市多已退還這筆多刷的259元，並給予原PO 80元回饋金。

不少網友回應，他們也曾被一物二刷，很多賣場都有這問題，有時候店員真的只是不小心感應到2次條碼，最保險的方式就是顧客自己再檢查一遍，「有時候逼逼會連刷兩次，相信收銀員不是故意的，大家多注意一下」、「我也是被刷二次過，但有習慣結帳後馬上對，所以立刻跟結帳櫃台反應，就重新結帳了」、「好市多商品特別容易一物二刷的可能原因就是，商品上常常有多個條碼」、「每個賣場地方都容易多刷，結帳完記得當場再對一次比較保險，也不用多跑一趟。」

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