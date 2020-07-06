九州破紀錄暴雨！熊本球磨川氾濫「30區變孤島」　24死16人心肺停止

▲日本九州熊本縣球磨川氾濫。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

日本九州連日降下致災性豪雨，各地出現土石流、河川暴漲氾濫、淹水等災情，其中熊本縣南部球磨川流域的淹水狀況嚴重，縣內約有50處村落對外聯絡中斷，形同孤島：截至目前至少有24人死亡、16人心肺停止、12人失蹤，且土石流警戒持續，警消與自衛隊也全力投入救災。

熊本縣與鹿兒島縣5日出現致災性暴雨，各地也陸續出現災情。熊本縣球磨川氾濫，周圍地區出現嚴重洪水，且暴雨讓土石鬆動，許多村落也出現土石流災情。截至目前縣內至少有24人死亡、16人心肺停止、12人失蹤；其中位於球磨村地區的老人護理院「千壽園」共有14人心肺停止。

▲九州暴雨截至目前至少有24人死亡、16人心肺停止、12人失蹤。（圖／路透）



《讀賣新聞》報導指出，5日早上熊本縣內有50處村落對外聯絡中斷，形同孤島，還有30個地區發生土石流，至少有28個醫療機構被水淹沒。國土交通省表示，球磨川氾濫區域達12處，其中人吉市因潰堤造成大範圍淹水。目前洪水受災戶約有6100戶，更有11處橋梁斷裂。

根據日本氣象廳5日消息，西日本和東日本到6日為止將出現強烈降雨，且伴隨局部雷電，預估熊本、鹿兒島與宮崎3縣截至6日晚間6時的24小時間，降雨量將達250毫米，需高度警戒土石流與洪水災情，且熊本縣南部等地即使少量降雨也可能發生災害。

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