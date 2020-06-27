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故宮南院「青銅饗宴：古代的禮儀與樂曲」　一窺三千年前的青銅樂章

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▲故宮南院「青銅饗宴：古代的禮儀與樂曲」開展。（圖／故宮南院提供）

▲故宮南院「青銅饗宴：古代的禮儀與樂曲」開展，首次以青銅為主題的展覽。（圖／故宮南院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

故宮南院25日起隆重推出「青銅饗宴：古代的禮儀與樂曲」特展，是南院首次以青銅為主題的展覽。展出文物為距今約三千年前的青銅禮樂器，並以此發想創作〈大雅韶音〉環型巨幕沉浸式劇場，展場中還有3件複製文物可供觸摸，邀請觀眾以多元的感官體驗，一窺古人的物質生活與精神世界。

▲故宮南院「青銅饗宴：古代的禮儀與樂曲」開展。（圖／故宮南院提供）

▲「青銅饗宴：古代的禮儀與樂曲」。（圖／故宮南院提供）


青銅器在歷史上佔有重要地位，本次展出6件院藏珍品，主要為上古時期商代及周代祭祀或宴饗時的禮儀用器，藉此溝通祖先神靈，並彰顯使用者的身分與階級。為了讓觀眾迅速認識古代文物，策展團隊依據青銅器的主要類型，精選展件，依序為水器的「盤」、酒器的「爵」和「尊」、食器的「鼎」和「簋( ㄍㄨㄟˇ) 」、樂器的「鐘」；並以動態投影介紹青銅器上的裝飾紋樣，展場充滿了活潑的氛圍，大器穩重卻不沉重。


這次展件中有指定為重要古物的〈西周中期 師湯父鼎〉，鼎腹外壁上兩兩相對的鳳鳥紋，垂地的長冠、強健有力的尾羽，風格華麗；另外，〈商代晚期 亞醜方尊〉是製作困難而少見的方形尊，勾勒各類神秘動物，尤其是肩部環繞著八個立體獸首，形態生動。


展廳內的〈大雅韶音〉大型沉浸式劇場，是從故宮院藏國寶文物〈西周晚期 宗周鐘〉汲取靈感，運用包覆式投影特有的情境效果，結合現代科學理論來演繹周代人的宇宙觀，以及與先祖感通交流的儀式，展覽期間每天上午9點30分起，每隔半小時播放一場次。此外，本展覽特別規劃複製文物觸摸體驗區，要讓民眾親手感受青銅器的質感、造型與裝飾。


故宮南院表示，「青銅饗宴：古代的禮儀與樂曲」特展自6月25日起展至10月25日，暑期搭配「2020夏日親子藝術月」還推出親子導覽。故宮南院從 7月1日(星期三)至8月30日(星期日)止，星期二到星期日，天天開館到下午6點，憑嘉義縣市「合法旅宿」住宿或訂房證明，即可於住宿當日或隔日依住宿人數兌換故宮南院免費入場參觀券！7月10日「2020夏日親子藝術月」開跑，7月3日起水舞表演及假日夜晚無人機群飛展演，盛夏的故宮南院日夜都精彩，歡迎大小朋友藝起來南院過暑假。

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