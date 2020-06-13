故宮南院「翰墨空間」開展　46件重量級院藏書畫　展出到1月3日

▲故宮南院「翰墨空間」開展，縣長翁章等人梁聆聽導覽。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

故宮為回應觀眾的期待，將故宮南院S203展廳規劃為書畫展廳，並盛大推出「翰墨空間-故宮書畫賞析」特展，重量級院藏書畫分兩檔展出到明年1月3日，請愛好書畫人士把握難得的機會，前來參觀翰墨藝術世界。

故宮典藏6千多件傳統書畫，因材質脆弱，保存不易，每次僅能展出3個月，展覽結束後必須靜置18個月，即使是6千多件藏品，但是要支應南北兩院常設展及各主題特展，策展安排也費盡心力。

這次第一檔的展覽有46件展品，重要古物有12件，一般古物27件，系統性地介紹繪畫與書法的發展脈絡，展現故宮院藏書畫的多元風采。特別全新製作的立軸櫃，大幅將畫作與觀眾之間的距離從過去70公分以上縮短至20公分，要讓觀眾最近距離觀賞故宮書畫精品所有細節與精妙。

嘉義縣長翁章梁1由國立故宮博物院院長吳密察和故宮書畫處長劉芳如等人陪同，前往南院一睹國寶丰采，書畫處科長何炎泉和助理研究員林宛儒現場導覽，解析院藏書法及繪畫作品。

翁章梁指出，故宮以豐富精采的書畫精品享譽國際，這次展覽為南院開館近5年來首度的書畫特展，回應了許多南部朋友的期待，從六朝到民國，讓觀者從魏晉時期王羲之的「孝女曹娥碑」一路欣賞到「當代草聖」于右任「行書五言聯」，順著文化歷史脈絡，一品翰墨藝術的傳承與演變。

翁章梁說，南院展出書畫展，對中南部的書畫家和鄉親是一件大事，很多書畫愛好者會臨摹字帖上的字體，在故宮南院看到真跡就更有感覺了，機會難得，請大家把握機會。

吳密察指出，書畫材質脆弱，對展場環境和條件的要求非常高，現在故宮南院也跟台北故宮一樣，有書畫專屬展廳了，尤其在後疫情時代，歡迎大家來南院走走，看看百年甚至是千年老祖宗的作品。

「翰墨空間-故宮書畫賞析」作品年代自六朝（西元222年-589年）起至民國，繪畫風格及各類書體演變具足。繪畫可概分人物、花鳥、山水三個主題，根據地緣、用途或藝術主張等差異，有多種表現樣式；書法則由篆體演變為隸、草、行、楷等書體作詮釋。

這次展品中有12件依照文化資產保存法登錄的重要古物，如元末四大家之一吳鎮畫的「篔簹清影圖」，及初唐三大家之一褚遂良寫的「倪寬傳贊卷」等，是難得出庫的重要展件。

▲故宮南院「翰墨空間」開展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

故宮南院表示，「翰墨空間-故宮書畫賞析」特展為故宮典藏珍品， 3個月定期換展，第一檔展期到9月13日。

故宮南院自6月起精采不斷，6月25日推出「青銅饗宴-古代的禮儀與樂曲」，重量級青銅文物與沉浸式投影體驗，十分精彩；6月21日「日環食觀測」活動，北回歸線上最好的觀測點在故宮南院，錯過要等195年；觀眾們敲碗期待的「2020夏日親子藝術月」7月10日啟動，後疫情時代，歡迎觀眾走進故宮南院，共享藝術精粹。

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