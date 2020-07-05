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金門海巡驚見「未爆彈」於沙灘露出　緊急拉封鎖線！現場畫面曝光

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▲▼金門海灘發現未爆彈 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門海灘發現未爆彈。（圖／記者林名揚翻攝）

記者黃子倩、林名揚／金門報導

海巡署金馬澎分署第九金門岸巡隊第一機動巡邏站巡邏組5日下午3點執行成功「山海牽罟」活動岸際戒護時，與現場活動辦理人員共同發現1枚未爆彈，隨即封鎖現場管制人員進出，並通報陸軍金門防衛指揮部彈藥庫未爆彈處理小組派員處置。

事發當下，戒護人員在協助活動人員將牽罟木船推向水域時，於周邊沙灘發現1枚疑似未爆彈之金屬物體，隨即封鎖現場管制人員進出，並通報陸軍金門防衛指揮部彈藥庫未爆彈處理小組派員處理，另增派巡邏站人員到場支援。後續未爆彈處理小組抵達現場，經檢視確認該未爆彈為「100磅空用彈藥殘體」，並將該枚砲彈殘體帶回處置。

彈體重鏽，料、批號不明，無移運危安顧慮，於1550時處理完畢實施移運，於1620時完成移運南雄未爆彈暫存庫房，後續配合爆燬期程實施銷燬。

▲▼金門海灘發現未爆彈 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門海灘發現未爆彈。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署表示，適逢盛夏民眾親海活動日漸頻繁，而金門地區特殊地理環境及歷史背景，使得民眾從事親海活動有可能陷入不安全環境，為能夠讓民眾安全的親近海洋是海巡為民服務工作，故在此呼籲民眾如於岸際或海上發現危險物品，切勿擅自搬運或處置，可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署將竭誠為您服務。

▲▼ 金門海灘發現未爆彈 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門海灘發現未爆彈。（圖／記者林名揚翻攝）

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