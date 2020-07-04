不知自己被通緝…從墾丁後壁湖想搭艇出港　海巡攔下法辦

▲章姓男子通緝犯欲從墾丁搭遊艇出港玩，被眼尖海巡人員查獲，會同恆春警方押解歸案 。（圖／海巡署第六岸巡隊提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

章姓男子恆春墾丁旅遊，欲搭乘遊艇出港，海巡人員執行安檢時，發現他因偽造文書罪被高雄地檢署通緝，立即進行戒護，連絡恆春警方人員到場確認後，押解高雄地檢署歸案。

▲▼查獲通緝犯押解歸案。

海巡署南部分署第六岸巡隊後壁湖安檢所於7月3日下午2時許，後壁湖安檢所值班人員對一艘欲出港遊艇的乘客名單實施輸鍵查核時，發現30歲的章姓男子因違造文書罪於6月30日遭高雄地檢署發布通緝。

管制中心隨即指揮第六三中隊線上巡邏組前往戒護，並由安檢所通報恆春分局龍水派出所到場確認無誤，由安檢人員登船將章姓通緝犯押解登岸。

據悉，章男於訊問時，表示知道因案被雄檢發佈通緝，但已於雄檢人員聯絡好到庭時間，不知為何通緝令還未被註銷，海巡人員認是他片面說法，會同警方押解高雄地檢署歸案。

南部分署第六岸巡隊呼籲民眾如發現非法情事，可撥打海巡署「118」免付費服務專線通報，海巡署將立即派員協助處理，以共同維護居民生命財產安全。

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