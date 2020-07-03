「保護頭城釣魚台辦公室」控掛保釣布條遭干擾　海巡喊冤：是漁民自拆下

▲「保護頭城釣魚台辦公室」3日傍晚發保釣布條，給宜蘭頭城大溪漁港漁船掛上，之後並指控海巡干擾布條才又拆下。（圖／讀者提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「保護頭城釣魚台辦公室」3日傍晚發「為主權顧漁權」、「釣魚台是台灣的」保釣布條，給宜蘭頭城大溪漁港漁船掛上，之後辦公室指控海巡干擾布條才又拆下，但海巡喊冤只到場了解，是漁民自行拆下，保釣布條「上上下下」上演羅生門。

海巡表示，海巡人員發現大溪漁港港區漁船有掛上布條，隨即上前了解關心，經過查訪，某些船主並不知道自己的漁船被掛上布條，所以來港區把布條拆下。

3日傍晚「保護頭城釣魚台辦公室」送了約50面的「為主權顧漁權」、「釣魚台是台灣的」保釣布條，到宜蘭頭城鎮大溪漁港，央請漁民在漁船上掛上布條，海巡人員見狀前往了解，後在3日晚7時，漁民陸續將布條拆下。

此事引發羅生門！保釣辦公室表示，保釣行動發起至今，受到相關單位不斷的騷擾，造成保釣人士及家人困擾，保釣行程一變再變，甚至海巡還成立「反保釣人士前進指揮所」，防止保釣人士出海，且在漁船上掛起布條，就被海巡人員拆除，令人遺憾。

海巡署岸巡隊則回應，絕無干擾或妨礙布條情事，及無「反保釣指揮所」的設置。海巡署責任是維護漁民生命財產安全及作業權益。

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