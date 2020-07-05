金門縣致力推行「加工新生活」　推三款創意畜產品色香味俱全又吸睛

▲金門畜試所推創意產品吸睛。（圖／記者林名揚翻攝）

記者黃子倩、林名揚／金門報導

有鑑於最近疫情趨緩，剛好是到金門旅遊的最好時機，金門縣政府從7月開始推出親子嘉年華觀光活動，結合金門縣畜試所推廣「金門酒糟牛肉」，舉辦加工新生活畜產新亮點暨所慶活動，研發多款創意畜產品，其中這三款創意畜產品特別吸睛，分別是酒糟牛肉捲餅、莫拉瑞起司及蜂蜜冰淇淋。

三項特色畜產品，分別是酒糟牛肉捲餅，此產品一反過去傳統的牛肉料理還是牛肉麵的形式，改用牛肉捲餅，邀請萬豪集團，台中五星級飯店-萬楓的阿川師現場為嘉賓製作美食，提供200份捲餅嘗鮮，有韓式醬料醃牛肉片的韓式燒肉捲餅、美式BBQ醬醃牛肉片的BBQ牛肉捲餅、牛肉片醃咖哩粉的印度咖哩捲餅，以金門特有金門酒糟牛肉為食材，加上名廚好手藝，烹調出令人垂涎三尺的美食。

▲金門畜試所推創意產品吸睛。（圖／記者林名揚翻攝）

而莫扎瑞拉起司，則是委由國立金門大學食品科學系，利用畜試所現有的鮮乳，研發加工製作，現已經完成莫扎瑞拉起司製程，待商品化包裝後，並同製程配方授權或技轉使用，以創造地區農戶在地生產銷售優勢及利潤。

最後一項甜品蜂蜜冰淇淋，是畜試所從108年起，陸續與地區優良小農配合，以當地生產的食材加入冰淇淋中，去年的火龍果冰淇淋與冰棒大受好評，今年則是結合地區小農自產蜂蜜，研發蜂蜜冰淇淋，讓參與活動鄉親品嚐不同層次的冰淇淋口感。

▲金門畜試所推創意產品吸睛。（圖／記者林名揚翻攝）

►他奶奶的美麗小秘訣



