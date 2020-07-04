快訊／漢光演習期台東知本海域撈到未爆彈　「長約3尺」漁民嚇壞

記者徐愷昕／台東報導

國軍年度重大演訓「漢光36號」演習13日將登場，目前各單位都在加緊預演中。而台東大武漁港一漁船4日上午在外海執行捕撈作業時，竟撈到1枚未爆彈，遂立即返航帶回富岡漁港。海尋獲報後速通報未爆彈處理小組到場處理，後續經鑑識初判疑為火箭彈，所幸已有擊發現象，無立即危險。

▲台東有漁民在知本溪外海約3浬海上撈獲未爆彈，海巡速協處通報管制。（圖／記者徐愷昕翻攝）

近日正逢漢光演習預演期間，就有漁船4日上午11時32分在台東知本溪外海約3浬處作業時，撈獲一枚長約80公分、疑似未爆彈的東西。海巡東部伽藍安檢所獲報後，速通報國軍台東未爆彈處理小組到場協處，所幸經初步鑑識，該彈種類疑為火箭彈，已有擊發現象，無立即危險。

海巡隊表示，獲報第一時間有立即將該枚疑似未爆彈，以箱子封存並暫置於港區碼頭空曠處，隨即拉設封鎖線設立警戒區域管制人、車進出，而目前因確定該枚彈藥無危險，已由未爆彈處理小組帶回處置。

▲台東有漁民在知本溪外海約3浬海上撈獲未爆彈，海巡速協處通報管制。（圖／記者徐愷昕翻攝）

有軍方專業背景的人士向《ETtoday新聞雲》說明，這顆彈應該是國軍使用的66火箭彈，在擊發後，因為尾部還在，被民眾撿回去，東拼西湊，組裝出來的偽製彈，放在家裡觀賞把玩用，前端是啞彈，已經不會爆炸了，可能後來，他不喜歡，順勢丟到知本溪，又沖到外海去。