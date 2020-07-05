不再摸黑上五峰　竹縣府首設太陽能路燈改善122線道照明



▲新竹縣政府在通往五峰的122縣道裝設太陽能路燈改善照明情形。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣五峰鄉山區道路照明較少，部落與部落之間夜間行車僅能靠車燈小心行駛，易發生事故，因此新竹縣政府2020年度編列約200萬元經費，針對通往五峰鄉之重要幹道縣道122線(南清公路)34k至50k之間，首次採用太陽能路燈增設約40盞，在原鄉山區做為示範，預計7月底開始陸續施工設置，9月底完工。

縣府表示，縣道122線是通往五峰清泉風景特定區主要幹道，有受到旅客喜愛的張學良文化園區、清泉吊橋、健走步道、溫泉等景點，也是當地住戶對外主要聯絡道路，經本縣議員張益生以及居民反映夜間道路照明不足，工務處偕同台電五峰服務所前往實地會勘，著手辦理工程路燈設置，本次增設40盞路燈將附掛在既有台電的電線杆上，改善原鄉道路照明設施不足問題，帶給當地居民及往來遊客更安全夜間通行環境，提升原鄉地區用路人安全!

工務處說明，新竹縣道路養護工程在路燈上一般採用LED型路燈，本次工程首次採用新型路燈-太陽能路燈，以節能減碳，且可避免增加五峰鄉公所電費支出。在陽光充足無遮蔽電線杆上設置，其原理是白天利用太陽能板進行工作，將光能轉變成電能存貯蓄電池，並透過定時器設定在夜間啟動路燈照明。若未來推行成效不錯，也考慮擴大目標，推展到本縣其他區域。

卸妝同時保養「貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液」500ml 2入888元

好康來了！過期票券換東森幣



►消防員私抄17歲報案少女電話約出性侵 她輕生16次獲救..難敵死神身亡



►淫狼消防員正面曝光！性侵17歲報案少女害輕生亡...懲處出爐令人傻眼



►悲慘身世曝！少女報案救不回輕生母 再遭消防員性侵...17年人生含冤畫句點