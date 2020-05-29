日女7年電費「零」元！要求停止供電　靠踩飛輪和太陽能省下百萬

▲藤井智佳子在家中騎「健身單車」發電。（圖／翻攝自bilibili）

實習記者施怡妏／綜合報導

即將進入炎炎夏日，省電小技巧成了大家最關心的話題，日本有一名省電達人，長達7年的時間電費「零」元，靠著在家裝太陽能板發電，以及騎健身單車「人力發電」來支撐生活用電，發揮許多小技巧，讓電力和大自然結合，最後甚至還和電力公司解除合約。靠著這些省電訣竅，如今她已省下100萬日圓（約新台幣27萬元），她也用這一筆錢到世界各地旅遊。

綜合日媒報導，現年59歲的日本省電達人藤井智佳子，住在東京國立市都營住宅裡，是一位織布染色藝術家，經歷了2011年的日本東北大地震之後，東京因為供電不足而限制用電，她意識到「電」在生活上是如此的珍貴，於是開始了節約能源的生活。藤井智佳子一開始的電費和一般人差不多，約為4,000日圓（約新台幣1,111元），後來降至2,000日圓（約新台幣555元），再降至800日圓（約新台幣222元），最後甚至因為用電量未達繳費標準，電費直接歸零。

▲在陽台裝設50瓦的太陽能板。（圖／翻攝自bilibili）

藤井智佳子在2012年9月，主動向電力公司要求停止供電，花費18萬日幣（約新台幣5萬元）在家中裝設太陽能板，請專家特製一台「發電飛輪單車」，讓她可以在家中踩單車發電，自給自足。藤井智佳子家中住了3名成員，家中沒有空調、電視及冰箱，如果天氣熱，陽台上有自動灑水器；如果想冷藏食物，她會用花盆和碎石頭自製「天然冰箱」，將水倒入碎石中，等待水蒸發後就可以達到冷藏效果，可以讓溫度維持在攝氏4度。

就連煮飯都可以使用「太陽能」，將食物裝在黑色的長管中，倒入水之後放在「太陽熱能爐」，讓長管吸收太陽能，生米就可以煮成熟飯。如果要使用到電，藤井智佳子會騎單車，發電之餘還可以鍛鍊身體，踏一小時可以產生60瓦電力，電量會被儲存於蓄電池裡，再加上50瓦的太陽能板，好天氣的時後，輕輕鬆鬆就能存到一日所需要的電量。