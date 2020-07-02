誆蓋太陽能電廠吸金1億　鼎笙國際董座聯手吸金集團詐騙遭起訴

▲鼎笙國際負責人施慶鴻(左1白上衣)涉嫌以蓋太陽能電廠為幌子吸金詐騙上億元。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

鼎笙國際、威智國際2公司負責人施慶鴻，因財務狀況惡化，涉嫌從2017年起，夥同有違反《銀行法》前科的楊大業、林睿霙等人，以投資興建太陽能光電廠為幌子，加上「投資20年專案」、「約定獲利6%至9%」，2年內吸金1億多元，台北地檢署偵辦後，2日再依違反《銀行法》等罪嫌起訴施等7人。

檢調查出，施慶鴻的鼎笙、威智公司，本業就是從事太陽能面版的鏈結工程，因此對相關產業法規與申請程序熟悉，2017年間，施公司財務狀況惡化，積欠大量債務急需周轉，透過友人認識因不動產吸金案遭判刑的楊大業、林瑞霙等人後，決定利用當時正紅的綠能發電議題，對外吸金。

施、林等人規劃出2種太能能電廠投資方案，並舉辦說明會，以專業用語，向學員推銷「投資20年專案」，如果資金不足，可參加資力門檻較低的「附買回」方案，且約定「獲利6%至9%」，「可幫忙向銀行貸款」，截至2018年間，至少50人受騙，被害金額超過1億元，但實際上根本沒有任何太陽能電廠興建。

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