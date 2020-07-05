紐西蘭乘載「7顆衛星」商業火箭　發射4分鐘後「立刻失聯」

▲火星實驗室發射的火箭。（圖／翻攝自Facebook／Rocket Lab）



實習記者周依儒／綜合報導

美國私營航空製造商火艦實驗室（Rocket Lab）日前在紐西蘭發射一枚載有7顆衛星的火箭，不過升空幾分鐘後就立刻失聯，發射計畫也宣告失敗。據悉，此次計劃是火星實驗室第13次發射任務，任務名為「沒圖沒真相」（Pics Or It Didn't Happen）。

根據BBC報導，火星實驗室在官方推特上表示，火箭在上升4分鐘後就出現了異常，導致失去了發射載具，目前他們也正和美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）合作找出問題。

火星實驗室CEO彼得（Peter Beck）則說，「我非常遺憾今天未能如期讓火箭升空，但請放心，我們會努力找出其中的問題並予以糾正，盡快恢復正常。」

火箭實驗室雖然總部設於美國，但在紐西蘭擁有全資子公司，用於開發小型火箭、進行商業火箭發射服務等等。