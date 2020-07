紐西蘭乘載「7顆衛星」商業火箭　發射4分鐘後「立刻失聯」

▲火星實驗室發射的火箭。(圖/翻攝自Facebook/Rocket Lab)



實習記者周依儒/綜合報導

美國私營航空製造商火艦實驗室(Rocket Lab)日前在紐西蘭發射一枚載有7顆衛星的火箭,不過升空幾分鐘後就立刻失聯,發射計畫也宣告失敗。據悉,此次計劃是火星實驗室第13次發射任務,任務名為「沒圖沒真相」(Pics Or It Didn't Happen)。

根據BBC報導,火星實驗室在官方推特上表示,火箭在上升4分鐘後就出現了異常,導致失去了發射載具,目前他們也正和美國聯邦航空總署(Federal Aviation Administration)合作找出問題。

火星實驗室CEO彼得(Peter Beck)則說,「我非常遺憾今天未能如期讓火箭升空,但請放心,我們會努力找出其中的問題並予以糾正,盡快恢復正常。」

火箭實驗室雖然總部設於美國,但在紐西蘭擁有全資子公司,用於開發小型火箭、進行商業火箭發射服務等等。

Today was a tough day for our team and our mission partners, but we will identify the issue, resolve it, learn from it, and be back on the pad soon. More info on today's launch here: https://t.co/9TVkjFpBzY