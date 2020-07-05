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男伸鹹豬手慘遭「私刑正義」　報警「不告」竟昏迷…腦部嚴重出血亡

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▲▼暴力,謀殺,拳頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲新竹邱男因伸鹹豬手，慘遭「私刑正義」亡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名邱姓男子因對女性友人伸出鹹豬手，慘遭2名男子夥同2名少年「私刑正義」，第一回合結束後，邱男又對準備離去的幾人大聲咆哮，「私刑男團」去而復返，再持鐵棍毆打邱男，邱男當下無事，卻在幾日後因頭部出血昏迷死亡。新竹檢方依傷害致死罪嫌對2名成年男子起訴。

檢警調查，43歲的邱姓男子在清明節掃墓後與附近村民一起飲酒聚餐，他見28歲劉女酒後獨自躺在沙發休息，對她伸出鹹豬手，劉女事後向謝、許2人訴苦，謝、許於4月6日凌晨酒後帶著另2名少年到邱男家討公道。

幾名「私刑男」一開始只是對邱男呼巴掌，但邱男大聲咆哮，反而讓謝、許等人更加氣憤，拿出鐵棍或拳頭開始對邱男頭部及身體毆打；事後邱男向119求救並報警，但卻在救護車上表示「只是被打2巴掌而已，並不想提告。」警方見邱男神智意識清楚，將其紀錄後，隨即離開，只是沒想到邱男事後卻因頭顱枕部嚴重出血，陷入嚴重昏迷，搶救無效死亡，檢警相驗後，才發現邱男生前曾遭鈍器毆傷，導致嚴重顱內出血死亡。

謝、許2男坦承毆打邱男。檢方審酌2被告僅因細故即出手傷害，造成邱男死亡，所為甚不足取，考量邱男原本就有嚴重慢性肝炎及脂肪肝病變等疾病，身體功能不佳，假設2名被告於法院審理時均坦承犯行，並與死者家屬達成和解，建請法官綜合上情量處適當之刑責，以勵自新。

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