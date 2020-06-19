一直討好別人...15歲少年勸好友「別惹事」反被打死！揭開校園黑暗面

▲盛天逸去世後，母親葛玉英的大部分注意力，都在手機裡。（圖／新京報，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

江蘇南通市的國中生盛天逸生命永遠停在15歲，他因阻止同班同學范超去欺淩國一學生，在花壇後被活活打死，當時倒地不起的他沒有表情、嘴唇發紫。一旁觀戰的3個人裡，好友吳辛是唯一試圖阻止的人，但悲劇依然發生，事後他是這麼形容盛天逸的，「一直討好別人，但又不會討好，討也討不好。」

據《新京報》報導，據盛天逸母親葛玉英描述，4月的一天清晨，她照例叫兒子起床上學，但怎麼叫都不願意起來，只說「反正我也聽不懂，上課也是睡覺，還不如在家裡睡」。好友吳辛則透露盛天逸不上學的理由，「我們都是被同學疏遠的一類人。我記得他的一個QQ簽名，習慣自卑。」

班導師後來同意盛天逸不去學校，但要照常考試、拿畢業證。葛玉英說，「孩子只要健健康康，平平安安的就好了嘛，我對他的學業一直都沒有過分要求。」輟學後，盛天逸在理髮店找了份學徒工作，進步很快，父母也很支持，甚至還會到店裡讓兒子染頭髮。

▲盛天逸和朋友在他工作的理髮店自拍。

然而，昔日班上的「惡霸」范超卻終結了盛天逸的命運。在兩人的聊天記錄裡，盛天逸幾乎每天早上都會跟范超說「早」，范超也總是回他「早」。除了道早安外，兩人大部分的對話是盛天逸主動發消息給范超，讓范超去找他玩。

但盛天逸的一位同學說，盛天逸總是在被范超耍，「玩他，盤他的錢」、「用錢來養關係的感覺」。吳辛則說，他能感受到盛天逸在交際上的壓力，「一直討好別人，但又不會討好，討也討不好。」

5月6日盛天逸出事的前一晚，他向一個朋友發訊息「我挺讓我家裡人失望的。唉」。原來，范超經過國一某班教室門口時，與其中一名學生起了口角，於是決定和他「不報警不叫家長的約一下」，盛天逸知道後，勸范超不要衝動、不要惹事，但對方不聽。之後盛天逸將范超要打人的消息傳了出去，可能因此引發對方怨恨。

▲案發一個多月後，事發現場仍留著警戒線。

約架的對象因此變成了盛天逸，「不叫人你等著被我打死。」5月7日傍晚，范超與19歲的蔡姓男子一起來找盛天逸，吳辛等來觀戰的人站在附近，他聽范超對蔡某說「你先起個頭吧」，隨後3人在理髮店對面的花壇後面扭打在一起。據吳辛描述，盛天逸開始還能回擊幾拳，但很快整個人後仰，倒在了地上。

「不要打了，要出人命了」，觀戰的3個人裡，吳辛是唯一試圖阻止的人，但范超怒嗆「要敢報警連你一起打」。吳辛說不清整個過程持續了幾分鐘，蔡、范二人看盛天逸沒了反應就離開了，他和另一個趕來的男同學急忙將盛天逸送往最近的醫院。

診斷證明顯示，盛天逸蛛網膜下腔出血，肺挫傷。經過2天的搶救，盛天逸心跳停止，於2020年5月9日下午3時死亡。盛天逸去世後，家裡人把他的物品都收了起來，除去茶桌上一疊影集，這個家很難再找出15歲男孩生活過的痕跡。

▲一家三口過去的合照。

今年52歲的夫妻倆曾以為這輩子都會是2個人過，直到37歲那年有了盛天逸。父親盛忠兵說，取名盛天逸是希望他能天天開心，諧音天意，是感謝老天，讓他總算有後，「可現在兒子都沒有了。」