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台南就業中心辦「履歷競賽」　高雄應大應屆生拿下冠軍

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▲台南就業中心「履歷競賽」結果出爐，國立高雄應用科技大學應屆畢業生周妤臻奪得冠軍頭銜，一人獨得5千元禮券。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南就業中心「履歷競賽」結果出爐，國立高雄應用科技大學應屆畢業生周妤臻奪得冠軍頭銜，一人獨得5千元禮券。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南就業中心首次舉辦應屆畢業青年朋友「履歷競賽」結果出爐，國立高雄應用科技大學應屆畢業生周妤臻奪得冠軍頭銜，一人獨得5千元禮券。

頒獎典禮暨現場徵才活動於4下午2時至4時30分於德光里活動中心辦理，現場12家廠商設攤徵求300個以上優秀人才。為協助更多剛踏出校園的社會新鮮人到場面試，現場設有履歷健檢諮詢及勞動部「3萬元青年就業獎勵」諮詢專櫃，協助青年取得3萬元就業獎勵機會。吸引逾200人到場，青年朋友佔5成。

請繼續往下閱讀...

當天勞動部雲嘉南分署也在現場同時邀請多家庇護工場振興行銷宣導活動，於會場設置「振興經濟 咱作伙來 三有一支持讓愛加速轉-雲嘉南轄區庇護工場產品聯合促銷推廣宣導活動」，社團法人台南市心智障礙關顧協會附設展翼烘焙坊及創義印務設計庇護工場2家到場，現場也提供優良庇護產品試吃試飲，消費不限金額可換精美贈品，消費滿額送驚喜禮物等振興活動。

▲台南就業中心「履歷競賽」結果出爐，國立高雄應用科技大學應屆畢業生周妤臻奪得冠軍頭銜，一人獨得5千元禮券。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「履歷競賽」頒獎，由已有數百場表演經驗的自閉症孩兒組成「星星王子打擊樂團」真心感動樂曲作為開場，在場掌聲如雷。並由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署劉邦棟分署長親自頒獎，冠軍由國立高雄應用科技大學觀光管理系應屆畢業生周妤臻奪得，亞軍由國立成功大學-心理學碩士鮑映廷獲得，季軍由英國愛丁堡大學行銷與商業分析碩士郭昱彤獲得。佳作二名皆就讀台南應用科技大學的聽語障朋友，分別為陳建良及楊慧華獲得。聽語障朋友陳建良、楊慧華因在履歷表中呈現努力跨越障礙，永不放棄的精神感動評審而獲獎。

冠軍得主周妤臻表示，從學生時期一直有打工的機會、在國內外也有不少的實習機會，眾多學習機會當中，令自己感到最有成就感是，將自己純熟的技巧傳承給新人，多數的前輩不願浪費時間在新人身上，但如能花點時間培訓新人，不僅可提昇團隊的效率，更為公司帶來附加價值。周妤臻的履歷作品能在有限的篇幅中充分展現個人的優點，獲得評選委員一致的青睞。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，履歷表就如同個人的行銷廣告，如何將自己的優勢讓人資一眼就能看到並進入面試階段，是撰寫履歷表的終極目標。本次有許多令人亮眼的作品，除了獨創性的排版與敘事手法，能夠針對所要應徵的職位，展現自己符合職務的要求，自己的優勢可以為公司帶來的價值，是勝出的關鍵。最後提醒社會新鮮人，履歷表不要虛構或誇大，很容易在面試上露出馬腳，如實呈現自己的經驗或技能即可。

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