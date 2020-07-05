新北衛生局女員工墜亡疑遭性侵　侯友宜回應了

▲林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝）

記者楊蕓／新北報導

新北市衛生局一名女職員3日深夜墜樓身亡，根據臉書最後發文內容，疑似曾遭強暴、感情欺騙等問題，家屬已依留言內容提出告訴。對此，新北市長侯友宜5日受訪時對於此案表示痛心、難過也遺憾，他已責令警察單位快速釐清事實真相，要給家屬一個明確交代。

新北市衛生局一名林姓女員工3日下午5時許失蹤，孰料卻在深夜11時許傳出墜樓，讓家屬相當震驚、悲痛。警方調查，發現林女失蹤前曾在臉書發布一篇千字文，透露自己遭到性侵、欺騙等，她更沉痛寫下，「願用這條命，讓真相浮出檯面。」而目前林女家屬已依留言內容提出告訴，警方將依查扣的通聯資料與事證，釐清案情。

侯友宜5日上午出席二重埔市民活動中心、二重公園暨地下停車場啟用典禮，會後受訪時針對此案表示，這是一件令人非常遺憾的事，「同仁採取這些行為，我們很痛心、難過更遺憾」，他已責令警察單位快速釐清事實真相，要給家屬一個明確交代。

至於涉案人疑似是一家長照機構執行長，對此，侯友宜表示，案情事實真相還沒釐清，一切靜待司法警察調查的更完整、更明確，對被害者家屬才是真正的撫慰。

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