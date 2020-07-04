侯友宜盼盡速收回環狀線經營權：未來營運票價與方式不會改變

▲新北市長侯友宜於市議會備詢。（資／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北環狀線每日運量低於4萬人，新北市長侯友宜希望收回在新北市境內的捷運經營權。侯4日受訪時表示，環狀線受到疫情影響營運量下滑，自己的捷運自己承擔，「不能自己虧的怪別人」，未來營運票價、方式都不會改變。

侯友宜表示，當年以台北為中心的交通建設，慢慢轉移到新北市，雙北一定是「以生命共同體並肩作戰」，他感謝新北的捷運是由台北市捷運局、捷運公司從規畫、設計到營運，都給新北滿滿的支持

捷運環狀線通車近半年，原本估計運量每日10萬人次，實際每天卻不到4萬人次。對此，新北市議員葉元之3日總質詢時指出，全境都在新北的環狀線委託台北捷運公司營運，但新北要自負盈虧，每年還要付給3000多萬行政管理費，甚至行銷費用要自己出，要求市府收回營運。

侯友宜回應，與北捷簽約3年，但有問題就要討論，「哪有行銷費還要我們付的，沒道理」，新北已與台北捷運密集討論，盡速收回「自己的捷運自己經營」。

葉元之指出，新北市委託台北市捷運公司營運環狀線3年，但這條線全線在新北，包括噪音等問題，每次民眾反映給新北捷運局，都說要跟台北市協調，解決問題曠日廢時。雖委託北捷經營，但新北市要自負盈虧，收入歸我們、虧損也歸我們，跟台北市都無關，台北市還可賺行政管理費3645萬元，但難免有「別人的孩子隨便養」的問題。

葉元之更說，原先預估一天運量要10萬人次，但三月至今，每攤都不到4萬人次，營運問題還有車站如溫室、車站玻璃三月破二次，更沒有時刻表等等，日前推出的「熊站長FUN暑假」快閃活動及行銷宣傳，總計31.5萬元，還是新北市出錢，非常不合理。

對此，台北捷運公司表示，環狀線第一階段為新北產業園區站到大坪林站，2009年正式動工興建，2019年11月完工，這段期間北捷配合新北市政府捷運工程局的工程進度，不僅回饋各項營運經驗，並協助規劃設計及各項測試驗證作業，在新北市與台北市簽定委託契約之前，早已投注諸多人力、資源，協助環狀線順利通車。

侯友宜上午出席市政行程後表示，當年以台北為中心的交通建設，慢慢轉移到新北市，雙北一定是「以生命共同體並肩作戰」，他感謝新北的捷運是由台北市捷運局、捷運公司從規畫、設計到營運，都給新北滿滿的支持。

侯友宜表示，雙北在合作底下，希望新北能夠承擔起責任，新北自己的捷運自己承擔，「不能自己虧的怪別人，這說不過去」。新北捷運公司和台北捷運公司一直都有接洽，一直在討論當中，希望能順利營運、移轉，雙北找到更好的方法，新北、雙北只有一個目標，就是確保民眾權利，只有攜手合作。