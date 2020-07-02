檳榔攤姊妹花一家5口火警受困...不忘通知房東快逃！鄰居盼度過難關

▲蔡姓姐妹花在火警發生時不忘通知房東逃生。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

太平某檳榔攤2日發生火警，9人一度受困，還造成3大人、2小孩及1名8個月大女嬰送醫，蔡姓姊妹花妹妹與母親2人插管命危，其他均無生命危險。據了解，檳榔攤姊妹花離婚單親帶小孩，每天從早做到晚，母親幫帶孫經常北上，鄰居除肯定姊妹外也心疼2人，希望她們能度過難關。

今天凌晨1點半左右，太平區某檳榔攤所在的3樓透天厝，1樓起火燃燒。警消到場後僅用4分鐘就將火勢控制，1點50分就撲滅火勢，並救出9名受困民眾。其中6名傷患因吸入過多一氧化碳送醫，包括經營檳榔攤的蔡姓姊妹花的妹妹與母親插管治療，尚未恢復意識，另姐姐與6歲、3歲女童進行高壓氧治療中，意識正常；8個月女嬰意識正常，血氧濃度尚算正常，觀察中。

屋主王太太事後表示，她當時接到在外地工作的先生來電說，「家裡失火快逃生！」趕緊衝下樓要叫醒住1樓的蔡姓一家人。可是到1樓打開鐵門發現都是煙，她只好關門再衝上樓，叫醒媳婦、媳婦妹妹與外孫女，往樓上逃生。

她說，事後問先生怎麼知道失火，先生才說是蔡姓妹妹打電話通報，讓她十分感謝。她也提到，姊妹花一開始先在這間檳榔攤幫人賣了2年檳榔，後來老闆不做，就頂下來自己做，一做就做了4年。其中，姊姊的3歲女兒由屏東的外婆幫帶，經常往返屏東、台中。昨天祖孫倆才北上來看媽媽，卻遇上火警。2姊妹跟大家都處得很好，有如一家人般，她體恤2人，除了租金收低於市場行情，6年都沒漲過房租，希望她們能早日康復。

鄰居也說，姊妹花2人都是單親媽媽，各有一名女兒，每天從早做到晚，都很努力工作。曾勸她們工作時間不要那麼長，但姊妹花都說「租都租了，就認真做！」令人佩服。

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