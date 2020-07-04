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數字1到9推銷港版國安法　陸駐美大使崔天凱：有利美公民在港安寧生活

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▲大陸駐美大使崔天凱透過影片說明港版國安法。（圖／翻攝崔天凱twitter）

▲大陸駐美大使崔天凱透過影片說明港版國安法。（圖／翻攝崔天凱twitter）

記者魏有德／綜合報導

大陸駐美大使崔天凱今（4日）凌晨於推特帳號上發布影片，向美國民眾推銷《港版國安法》。影片中，崔天凱用數字1到9闡釋近期通過實施的港版國安法特色，他表示，數字「七和八」指的是七百多萬香港居民和八萬多居港的美國公民，「這部法律將推動香港由亂而治，有利於七百多萬香港居民的福祉，也有利於八萬多居住在香港的美國公民的安寧生活。」

▲▼港版國安法生效。（圖／路透）

▲崔天凱強調港版國安法是確保一國兩制行穩致遠的保障。（圖／路透）

《新華網》報導，崔天凱說，「一和二」即「一國兩制」。「一國兩制」仍將是香港治理的基本方針。這次立法是「一國兩制」實踐中具有里程碑意義的大事，為確保「一國兩制」行穩致遠提供強大制度保障。

崔天凱指出，「三」指的是三百萬香港市民。香港「撐國安立法」聯合陣線在5月下旬發起簽名活動，短短8天內近三百萬市民通過街站簽名或網絡聯署支持立法，「反映出這是人心所向，勢在必行。」

崔天凱提到，這部法律規定的四類罪行和處罰，即分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，「也就是說這部法有嚴格界定的針對性，它在禁止上述犯罪行為的同時，將保護香港法治和香港人民的合法權利和自由。」

▲▼香港國安法全文出爐，港府23:00刊憲生效。（圖／香港政府）

▲香港國安法全文共六章、細則六十六條。（圖／香港政府）

崔天凱強調，「五」是指五十年不變，「六」代表六章、六十六條，「七和八」指的是七百多萬香港居民和八萬多居港的美國公民。這部法律將推動香港由亂而治，有利於七百多萬香港居民的福祉，也有利於八萬多居住在香港的美國公民的安寧生活。

最後，崔天凱指出，「九」是指「九九歸一」，這次立法是一次回歸本源，「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，『九』這個數字在中國文化還代表著長久，相信這次立法將保障香港長治久安，長期繁榮穩定。」

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