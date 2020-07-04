加拿大研究對港移民措施　陸使館嗆：對華施壓是逆潮流而動

▲加拿大因應港版國安法，研議移民措施等政策。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

加拿大政府為因應香港國安法實施，暫停與香港的引渡條約，並禁止出口敏感軍事物資。總理杜魯道（Justin Pierre James Trudeau）還表示，政府正研究包括移民在內的更多措施，或於未來數周內公布細節。對此，大陸駐加大使館昨（3日）發出聲明表示，借涉港問題對華施壓是逆潮流而動，「無異於蚍蜉撼樹、螳臂當車，絕不會得逞。」

▲香港國安法由特首林鄭月娥簽字生效。（圖／香港政府）

《環球網》報導，駐加拿大大使館發言人表示，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干預。《香港國安法》旨在維護中國國家主權、安全、發展利益，保障香港長治久安和長期繁榮穩定，確保「一國兩制」行穩致遠，針對的只是極少數嚴重危害國家安全的行為和活動，得到廣大香港居民廣泛擁護和國際社會絕大多數成員的理解與支持。

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，加拿大政府為因應《港區國安法》實施，暫停執行與香港的引渡條約及不允許向香港出口敏感軍事物資。此外，總理杜魯道也強調，政府正研究包括移民措施在內的多項對港政策，並和五眼聯盟（The Five Eyes）的國家合作，共同應對。

對此，大陸駐加使館強調，加等個別西方國家出台任何錯誤舉措都絕不會影響香港國安法的實施，其借涉港問題對華施壓完全是逆潮流而動，無異於蚍蜉撼樹、螳臂當車，絕不會得逞。