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7月五大天象來了！　「雙星伴滿月」6日率先登場

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▲7月夜空將再現雙星伴月美景。（圖／翻攝新華網）

▲7月夜空將再現雙星伴月美景。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

隨著夏季來臨，今年7月的夜空將格外精彩，五大天象輪番上陣，非常適合天文迷在夜晚仰望星空。陸媒報導，北京天文館科普教育部主任楊斌表示，貫穿2020全年的重要天象就是木星與土星「相伴」，雙星伴滿月的天象將於6日再次上演，「兩顆行星中更加明亮的一顆是木星。」

《新京報》報導，楊斌提到，土星的公轉週期比木星更長，運行速度更慢，幾乎一整年木星都在「追趕」土星，並將在年底12月與之相合。令人印象深刻的「雙星伴月」天文景象發生在2017年，不過，當時的主角是火星及金星，再加上一輪彎月構築成一張可愛的笑臉。

▲10日是觀測金星的最佳時刻。（圖／CFP）

▲10日是觀測金星的最佳時刻。（圖／CFP）

此外，金星將於10日清晨迎來「最亮時刻」，是近期觀測金星的最佳時機。據了解，金星距離地球較近，表面覆蓋著濃密的大氣層，具有較高的反照率，因此多數情況下它都是最亮的行星。楊斌表示，金星離我們最近時，正好處於太陽和地球中間，此時它被照亮的部分正好背對我們，反而看不到，「在它向西轉動時，儘管正遠離地球，但是亮的部分會更多地被看到。」

除了金星最亮時刻到來，木星及土星也將於14及21日衝日。在天文現象裡，「衝」是代表由地球上觀察天體與太陽的位置相差180度，即天體與太陽各在地球兩側的景象。楊斌提到，太陽系內軌道在地球外的行星，包括火星、木星、土星、天王星和海王星，它們衝日時，是相對距離地球較近的時刻，看起來更大更亮，「木星與土星在衝日時非常明亮，在城市裡不是特別亮的地方可以肉眼觀測到。」

NASA太空船朱諾號抵達木星。（圖／達志影像／美聯社）

▲木星衝日時，肉眼便能在夜空直接觀測。（圖／達志影像／美聯社）

7月最後一個天文景象是22日的水星「西大距」。大距是指地內行星（水星和金星）從地球上觀看離太陽最遠的一點。楊斌指出，22日是年內水星的第四次大距，也是第二次西大距，「水星距離太陽太近時，淹沒於太陽的光輝中，不容易看到，反而是大距時能觀察到水星。」

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