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夏至日環食16:10起降臨10縣市！「最佳6觀測點曝」　專家：盡量往海邊去

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記者賴文萱／台北報導

此生最後一次機會！今（21）日16:10~16:16全台10縣市陸續都看見被稱為「上帝的金戒指」日環食天文奇景，天氣風險表示，根據預報「澎湖白沙、吉貝、雲林口湖、水林、北港、嘉義新港」，這些地方是最有機會完整欣賞到日環食的地方。天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」指出，雲嘉南靠山午後雲量偏多，甚至可能下雨，反而海邊天氣好，「盡量往海邊跑」，看見日環食機率較高。

▲▼日環食。（圖／氣象局提供）

▲日環食奇景今天下午全台10縣市登場。（圖／氣象局提供）

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從最新預報看來，成功看到日環食的機率很高，不過要「盡量往海邊跑」。台灣颱風論壇表示，雲嘉南靠山午後雲量偏多，甚至可能下雨，反而海邊天氣好，看見日環食機率較高，但是很熱，卡位的時候記得防曬。

▲▼日環食天氣預報。（圖／天氣風險）

▲日環食天氣預報。（圖／天氣風險）

天氣風險則表示，6/21下午16:10-16:16，包括金門、澎湖、雲林、嘉義、花東交界，將有機會一睹極為罕見的「日環食」，而台灣其他地方也都可見「日偏食」。目前預報下午日環食發生的時段中，各地山區雲量偏多，高山地區有午後雷陣雨，例如阿里山就是不建議前往觀賞日食的地點。此外，東半部位於背風側，雲量也會偏多，看到日食的機會也比較低。

嘉義市區、金門的位置比較尷尬，如果阿里山區/福建一代的午後雷雨發展比較旺盛，這些地方雲量也會偏多，觀賞機率會稍稍降低。「澎湖白沙、吉貝、雲林口湖、水林、北港、嘉義新港」，這些地方是被認為最有機會完整欣賞到日環食的地方。

▲▼日環食全台天氣攻略。（圖／中央氣象局）

▲日環食全台天氣攻略。（圖／中央氣象局）

6月21日14時44分4秒，由金門「初虧」開啟本次日食序幕，最後結束於17時26分43秒臺東的日面「復圓」。臺灣環食帶地區可見環食，其他地區可見日偏食。

環食帶將橫過金門縣、澎湖縣、雲林縣、嘉義市縣、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、台東縣10個縣市，由西而東，金門16時10分開始環食至臺東成功16時16分止，環食帶中心至邊緣地區大約可見58秒至1秒不等的環食景象。

▲▼日環食。（圖／氣象局提供）

▲日環食共會歷經初虧、環食始、食甚、環食終到復圓結束等5階段。（圖／氣象局提供）

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