黨魁保衛戰？江啟臣陪李眉蓁逛愛河：輔選黨提名候選人是天經地義





▲江啟臣、李眉蓁逛愛河。（圖／文傳會提供）



記者羅婉庭／台北報導

高雄補選倒數42天，國民黨主席江啟臣、組發會主委葉壽山、立委李德維以及多位高雄市議員等人4日南下高雄，陪同國民黨候選人李眉蓁走訪高雄著名觀光景點愛河，暢談發展高雄觀光產業的理念。

江啟臣表示，李眉蓁重視高雄觀光政見，也是在地高雄女兒，最了解在地，更擁有年輕的一顆心，了解在地年輕人對高雄的期待與想像，他相信李眉蓁會做好為高雄帶來人潮的市政規劃。

江啟臣表示，現在有很多辛苦的業者，高雄過去被認為是工業重鎮，但實際上觀光資源豐富，很值得開發，一個城市有山、有河、有海，全部具備，現在需要一個年輕、有活力、充滿愛的市長，帶給高雄新的未來，他相信李眉蓁會是行動派市長，「高雄重視年輕人，就讓年輕人當市長，相信高雄未來是指日可待的」。

李眉蓁則表示，希望愛河未來能像國外一樣，舉辦固定活動吸引人潮，讓愛河變成高雄指標性的觀光景點。

李眉蓁懇託，這次高雄市長補選一定選年輕人，她一定拿出讓大家拭目以待的創意。她在未來42天中，會強力地用創意的方式行銷自己，讓大家了解她未來會如何有創意地行銷高雄。

此外，對於這場高雄市長補選是否為黨魁保衛戰？江啟臣回應，黨中央與黨員共同輔選自己的黨提名候選人，這是天經地義，全黨會盡全力輔選。他指出，距離投票剩下42左右，時間非常短，「沒有防不防線的問題，只有守護高雄才是我們的防線」。

▲黨籍立委、議員陪同江啟臣、李眉蓁逛愛河。（圖／文傳會提供）